Pod patronatem Ministra Rolnictwa

Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi objęło honorowy patronat nad tegoroczną kampanią „Mamy kota na punkcie mleka”. Akcja ma na celu uświadomienie dzieciom w jak najbardziej atrakcyjny sposób przekazać dzieciom wiedzę na temat dobroczynnych właściwości odżywczych i zdrowotnych mleka oraz przetworów mleczarskich.

Jak wiemy, mleko jest źródłem białka, tłuszczu, węglowodanów. Pełna szklanka zawiera aż 300 mg wapnia. Stanowi to około 1/3 dobowego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Mleko jest łatwym i jednym z najtańszych sposobów na wartościową i zdrową dietę. Co ważne, produkty mleczarskie wykazują także właściwości przeciwnowotworowe.

Oprócz wapnia mleko zawiera również składniki mineralne takie jak magnez, potas, fosfor, cynk oraz witaminy A, D, E, K oraz z grupy B. Dostarcza pełnowartościowego białka, które jest podstawowym budulcem kości i zębów, a także narządów i mięśni. A ich prawidłowy rozwój jest niezwykle ważny u dzieci.

Polska Izba Mleka przypomina , że trwa rekrutacja szkół podstawowych do bezpłatnego programu „Mamy kota na punkcie mleka”. Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową kampanii. Tam pod adresem www.kochammleko.pl jest deklaracja. Szkoły zainteresowane przystąpieniem do akcji proszone są o jej wypełnienie i przesłanie na adres:

Polska Izba Mleka

Mickiewicza 7 lok. 23

15-213 Białystok

Bądź skanem na adres promocja@izbamleka.pl

Kampania „Mamy kota na punkcie mleka” jest realizowana dzięki Polskiej Izbie Mleka oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: PIM