ANWIL wyłonił pierwszych zwycięzców w konkursie „Plony i bony”, w którym do wygrania jest 300 kart paliwowych o wartości 500 zł każda.

Jury po burzliwych obradach 15.03.2017 r. wybrało osoby, które zostały nagrodzone w pierwszej turze zabawy „Plony i bony”. Wszystkie spełniały warunki formalne konkursu oraz w najciekawszy sposób odpowiedziały na pytanie „Kupuję CANWIL, bo…”.

Jak mówią uczestnicy zabawy: „Nawozy z ANWILU to dobra jakość, dobry skład i dobry plon”, „CANWIL jest wydajny”, „Bo rozpuszcza się do ostatniej granuli”, „To skuteczny nawóz

w odpowiedniej cenie!”. Opinie te zatem potwierdzają słowa producenta CANWILU, który zachęcając do zakupów swoich produktów, podkreśla, że oferuje uniwersalne nawozy azotowe – gwarantujące wysoki, doskonałej jakości plon – w atrakcyjnej cenie.

– Zabawa trwa do 15.04.2017, więc jest jeszcze czas na dokonanie zgłoszenia. Jesteśmy mile zaskoczeni liczbą zgłoszeń oraz kreatywnością uczestników konkursu. Nasze nawozy sprawdzają się na każdym rodzaju gleby, nadają się do stosowania pod wszystkie uprawy, dlatego tyle osób je docenia i stosuje – mówi Agnieszka Multan, koordynator projektu w ANWIL S.A. –

Zasady konkursu „Plony i bony” są bardzo proste. Wystarczy kupić co najmniej 5 ton nawozów CANWIL (z magnezem lub siarką), zarejestrować fakturę lub paragon na stronie www.plonyibony.pl, a następnie odpowiedzieć na pytanie „Kupuję CANWIL, bo…”.

Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone kartami paliwowymi o wartości 500 zł każda, do wykorzystania na stacjach benzynowych należących do PKN ORLEN. Pula nagród wynosi aż 150 000 zł. Kolejni wygrani zostaną wyłonieni do 26.04.2017. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.plonyibony.pl.

CANWIL z magnezem oraz CANWIL S to uniwersalne nawozy azotowe produkowane przez ANWIL. Dodatki magnezu oraz siarki zwiększają efektywność nawożenia oraz korzystnie wpływają na rozwój roślin i zawartość kluczowych pierwiastków w glebie.

Źródło: ANWIL