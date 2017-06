Piłkarskie emocje podczas finałowego turnieju PROCAM Cup – wideorelacja

Miniona niedziela, 18 czerwca br. upłynęła pod znakiem sportowych emocji – na stadionie we Wronkach odbył się Wielki Finał PROCAM Cup – turnieju piłkarskiego organizowanego przez firmę PROCAM, dystrybutora śor, nasion i nawozów rolniczych. W turnieju wzięły udział dzieci z terenów wiejskich.

Wielki Finał Procam Cup został zorganizowany 18 czerwca na stadionie we Wronkach. Wzięło w nim udział 6 drużyn – 5 zwycięzców dotychczasowych turniejów eliminacyjnych oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca, która uzyskała najwięcej punktów. Były to UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski, ZS Krośnice, UKS Orlik Poznań, UKS Giganci Radymno, Akademia Piłkarska Jonkowo-Wrzesina i UKS Śrem. Która z drużyn zwyciężyła, jakie były przewidziane dla nich emocje oraz jakie uczestnicy otrzymali nagrody? Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z wydarzenia!

współpraca: Renata Struzik