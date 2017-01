Pierwsze spotkanie unijnych ministrów rolnictwa w 2017 r.

Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel dziś tj. 23 stycznia uczestniczył w Brukseli w Radzie Ministrów Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Unijni ministrowie rolnictwa tym razem dyskutować będą o międzynarodowym handlu artykułami rolno-spożywczymi.

Minister Jurgiel przedłożył do dyskusji wniosek dotyczący zapowiadanych negocjacji handlowych UE z Nową Zelandią. We wniosku wyraża zaniepokojenie negocjacjami w zakresie umowy o wolnym handlu (FTA) z Nową Zelandią dla produktów rolnych, w tym zwłaszcza sektora mleczarskiego, który obecnie odbudowuje potencjał po ostatnich kryzysach na tym rynku. Dla Polski priorytetem są rezultaty negocjacji dla producentów rolnych, a nie ich szybkie tempo prowadzenia i zakończenia, co zapowiada KE.

W tym punkcie omawiany będzie raport przygotowany przez KE dotyczący wpływu koncesji w porozumieniach o wolnym handlu na produkcję rolną. W opinii Polski przygotowany raport, pomimo szeregu braków metodologicznych, potwierdza nasze obawy, że skumulowane koncesje przyznane przez UE w imporcie towarów rolnych z krajów trzecich, w ramach kolejnych umów o wolnym handlu, mogą stwarzać poważne zagrożenie dla unijnej produkcji rolnej i poziomu cen, a tym samym dla dochodów rolniczych. Innym punktem dyskusji ministrów podczas Rady będzie informacja Komisji Europejskiej dotycząca sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz oceny wdrażanego przez państwa członkowskie pakietu mlecznego – informuje Biuro prasowe MR i RW.

Ponadto prezydencja maltańska podczas pierwszego spotkania ministrów rolnictwa w 2017r. omówi na początku posiedzenia Rady plan pracy ministrów rolnictwa UE na I połowę bieżącego roku. Ministrowie rolnictwa w ramach Rady rolnej dyskutować będą również kształt przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020r. Kontynuowane będą również sprawy dotyczące uproszczenia wspólnej polityki rolnej i jej zazielenienia.

Źródło: MR i RW