Pieniądze dla przetwórców z sektora rolno – spożywczego

Od 10 kwietnia do 9 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

– O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności (otwórz tabelę). Warunkiem przyznania pomocy jest również to, że firmy takie muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. W przypadku gdy firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. Natomiast w przypadku świadczenia przez podmiot usług związanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub podmiotów (usługodawców), które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi – informuje Biuro Prasowe ARiMR

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 – 2020 wynosi 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych oraz 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Przedsiębiorcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej kwocie zaliczki.

Pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” może być przeznaczona np. na zakupu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży. W ograniczonym zakresie dofinansować można koszty budowy i modernizacji budynków. Z kolei żadne ograniczenia nie występują w przypadku zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. Pomoc można także otrzymać na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Źródło: ARiMR