PEG – wymaga ujednolicenia

Co roku, w związku z dopłatami bezpośrednimi do gruntów rolnych gorącą dyskusję w środowisku rolniczym wywołuje temat zmieniającej się na ich gruntach powierzchni PEG czyli maksymalnego obszaru kwalifikowanego do płatności bezpośredniej na działce ewidencyjnej. Dlatego zdaniem samorządu konieczne jest ujednolicenie powierzchni PEG przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy sygnalizują, że w spersonalizowanych wnioskach o płatności obszarowe, które otrzymują z ARiMR po raz kolejny zmienione są powierzchnie PEG niektórych działek, pomimo że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona. Zmiany powierzchni działek są niezrozumiałe dla rolników i niemożliwe do zaakceptowania. Powoduje to utrudnienia w wypełnianiu dokumentów, a nawet może doprowadzić do sankcji za zmniejszenie zadeklarowanych powierzchni np. w programie rolno-środowiskowo- klimatycznym – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa o ujednolicenie przez AR i MR powierzchni działek i zaprzestanie wprowadzania zmian wynikających z pomiarów lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych, niezależnych od rolników oraz o doprowadzenie do jak najszybszego rozwiązania tego problemu.

Źródło: KRIR