Partner na którym możesz polegać

W 2017 r. marka STEYR może z dumą spojrzeć w przeszłość, mając za sobą pasmo sukcesów, którego początek leży siedemdziesiąt lat wstecz. Kontynuacji tych sukcesów należy się spodziewać w przyszłości dzięki niezawodnym maszynom do każdego zastosowania, wdrażanym innowacjom, takim jak S-TECH i silniki ECOTECH oraz serwisowi Premium STEYR.

Marka STEYR wiedzie prym wśród producentów ciągników rodem z Austrii. Już od dawna niezawodność ciągników STEYR jest dobrze znana w całej Europie i sprawia, że coraz więcej rolników i gmin z Niemiec, Polski, Włoch, Słowenii, Szwajcarii, krajów Beneluksu oraz Europy Południowo-Wschodniej sięga po maszyny produkowane w St. Valentin. Nie bez zasługi są przy tym innowacje, takie jak S-TECH lub rewolucyjna koncepcja silników ECOTECH, zwiększające znacznie wydajność i komfort. Nowoczesne wzornictwo ciągników, gęsta sieć dystrybutorów oraz serwis STEYR Premium sprawiają, że w roku 2017 marka STEYR może nie tylko z dumą spoglądać w przeszłość, lecz również z pełnym optymizmem kierować spojrzenie w przyszłość.

1947: początek pewnej ery.

Pierwszą stronę historii sukcesów marki STEYR zapisano 29 września 1947 r.. Leopold Haider, rolnik ze Steinbach an der Steyr, odebrał pierwszy w historii ciągnik STEYR – legendarny model serii 180. Dwa lata później światło dzienne ujrzała równie kultowa seria 80, której produkcja łączna sięgnęła pond 45 tys. egzemplarzy. Ta maszyna marki STEYR odegrała również szczególną rolę w procesie rozwoju i modernizacji austriackiego rolnictwa.

Lata 60.: nieustanne innowacje.

Wróćmy do modernizacji. Praktyczna wiedza i rozwiązania oraz nieustanne innowacje techniczne od samego początku były znakiem rozpoznawczym marki. Również w latach 60. W 1964 r. zaprezentowany został pierwszy ciągnik z napędem na cztery koła przeznaczony do pracy w rejonie alpejskim. W 1966 r., po raz pierwszy w historii, dostarczono partię 500 ciągników do Tajlandii, a w kolejnym roku STEYR zaprezentował serię ciągników Plus z bezpośrednim wtryskiem paliwa, pozwalającym na jego efektywniejsze wykorzystanie.

Lata 70.: międzynarodowy sukces.

W 1971 r. seria ciągników Plus powiększyła się o model 760. W sumie wyprodukowano ponad 33 tys. egzemplarzy tego uniwersalnego ciągnika, przy czym wiele z tych maszyn wyeksportowano, m.in. do Tunezji. W 1973 r. marka weszła na rynek grecki i rozpoczęła konstrukcję ciągników wielkogabarytowych. Wynikiem tych prac był model 8160, pierwszy ciągnik z turbosprężarką doładowującą, przekładnią napędową przełączaną pod obciążeniem, centralny napęd na cztery koła i opracowany wspólnie z naukowcami system przenoszenia napędu.

Lata 80.: efektywne rozwiązania.

W 1982 r. marka STEYR zaprezentowała swoje legendarne hamulce działające na cztery koła – OptiStop. W niektórych większych modelach wprowadzono elektroniczny system sterowania zaczepem (EHR) ze sterowaniem proporcjonalnym, elektronicznie sterowane zawory hydrauliki zewnętrznej oraz system informowania operatora STEYR Infomat. Zastosowanie owego systemu pozwoliło obniżyć zużycie paliwa o 20%. A jeśli już mówimy o zużyciu paliwa, w 1987 r. marka STEYR wprowadziła na rynek pierwszy ciągnik o zużyciu paliwa poniżej 200 g/kWh, co osiągnięto dzięki nowemu procesowi spalania HPCE.

Lata 90.: przejęcie marki przez CASE.

W 1996 r. marka STEYR został przejęty przez CASE Corporation, światowego lidera w produkcji ciągników, i zmieniła swoją nazwę na CASE-STEYR Landmaschinentechnik. W 1999 r. zaprezentowano pierwszy ciągnik z bezstopniową przekładnią napędową – STEYR CVT (ang. – „Continuously Variable Transmission“). Rozwiązanie to również obecnie pozwala osiągnąć maksymalny komfort pracy i jazdy i jest stosowane w modelach Profi CVT i Terrus CVT.

Od 2000 r.: technika na nowe millennium.

W 2002 r. zakład produkcyjny w St. Valentin ustanowił nowy rekord w zakresie produkcji: po raz pierwszy w historii roczna produkcja ciągników przekroczyła 9 000 sztuk. W 2003 r. wprowadzono do sprzedaży serię ciągników Profi, a niedługo później serię Kompakt. W lutym 2005 r. z linie produkcyjnej zjechał 500 000. egzemplarz ciągnika marki STEYR. W 2006 r. St. Valentin stało się europejską centralą Case IH i STEYR. Od tego momentu ponad 600 pracowników działa nad kontynuacją pasma sukcesów marki STEYR, a firma należy do grona największych pracodawców w regionie. Otwarte w 2012 r. multimedialne centrum informacyjno-szkoleniowe – STEYR Experience Center – gości w swych progach nie tylko odwiedzających z regionu, lecz z całego świata. W 2014 r. zakład produkcyjny w St. Valentin został wyróżniony tytułem „Fabryki Roku“, a w międzyczasie zdobył też srebrny medal w programie World Class Manufacturing (WCM).

Świetne perspektywy na przyszłość.

– W minionych 70 latach marka STEYR stanowiła dla innych przykład do naśladowania w zakresie jakości i innowacyjności. Ta tradycja ciągle Nas zobowiązuje i również w przyszłości pragniemy dostarczać naszym Klientom niezawodnych rozwiązań technicznych idących w parze z serwisem na najwyższym poziomie. Osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że tego dokonamy – mówi Andreas Klauser, prezes marki STEYR.

Pasmo sukcesów marki STEYR ciągle trwa, czego dowodem są nowe modele ciągników. Modele STEYR serii Kompakt, Multi, Profi, CVT i Terrus CVT, który na targach został wyróżniony tytułem „Maszyny Roku 2016“, tworzą bogatą ofertę nowoczesnych ciągników o wysokiej jakości przeznaczonych do zastosowań w rolnictwie, gospodarce leśnej, przemyśle i sektorze komunalnym. Jednocześnie nasi Klienci mogą polegać przez 365 dni w roku na serwisie STEYR Premium, aby ograniczyć czas przestoju i zapewnić, że ich ciągnik będzie zawsze w doskonałej formie. Dostawa części zamiennych jest realizowana w ciągu 24 godzin, a specjalny samochód serwisowy umożliwia wykonywanie napraw i prac konserwacyjnych bezpośrednio u Klienta. Umowy o wykonywanie prac konserwacyjno-serwisowych oferowane w ramach programu STEYR PROTECT zapewniają pełną ochronę maszyny przez okres do 5 lat. Do tego dochodzą regularne szkolenia produktowe i indywidualne propozycje finansowania, co w sumie sprawia, że maszyny marki STEYR są pierwszym wyborem rolników i gmin – zarówno dziś, jak i w przyszłości.

