Paliwo przechowywane w zbiornikach dwupłaszczowych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Energii o podjęcie działań mających na celu złagodzenie wymogu przechowywania paliw w zbiornikach dwupłaszczowych. Zdaniem samorządu rolniczego wyłączenie z tego obowiązku powinno dotyczyć rolników.

– Zakup zbiornika dwupłaszczowego jest zbyt dużym wydatkiem dla wielu rolników. Samorząd rolniczy nie neguje konieczności ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi, jednak podejmowane w tym celu działania powinny być adekwatne do stopnia zagrożenia i uwzględniać specyfikę pracy w rolnictwie. Rolnik, który nie posiada wymaganego przepisami zbiornika, zmuszony jest do częstego, kilkunastokilometrowego dojazdu do stacji paliw, co obciąża dodatkowo finansowo gospodarstwa rolne – informuje KRIR.

Źródło: KRIR