Opryskiwacze zaczepiane

Od wielu lat nawożenie chemiczne jest stałym punktem technologii produkcji roślinnej. Intensyfikacja prac polowych oraz zwiększenie się odporności chwastów, insektów i grzybów sprawiły, że opryskiwacze polowe muszą wykonywać swoją pracę niemal bezbłędnie.

Odpowiednio wykonany zabieg opryskiwania jest gwarantem osiągania wyższych plonów. Dlatego też producenci maszyn do nawożenia starają się poszerzać swoje oferty o bardzo nowoczesny sprzęt, pozwalający na maksymalny komfort pracy operatora i obniżenie wszelkich kosztów. Nawożenie chemiczne pól jest stosunkowo drogim zabiegiem, watro więc poświęcić wiele uwagi na odpowiedni dobór sprzętu, którym przyjdzie nam pracować. W artykule przedstawiamy więc przegląd maszyn zaczepianych oferowanych przez czołowych producentów opryskiwaczy.

Unia Grudziądz

Na naszym krajowym podwórku często można spotkać maszyny należące do grupy Unia Grudziądz. Najbardziej znaną serią są zaczepiane opryskiwacze Europa. Pojemność zbiornika cieczy roboczej może w nich wynosić od 2500 do 5800 l. najbardziej zaawansowanym technicznie modelem jest Europa Premium. Maszyna wyposażona została w system EDS. Polega on na automatycznym załączaniu i wyłączaniu pojedynczych rozpylaczy przy użyciu sygnału GPS. Zaletą jest równomierne naniesienie oprysku, eliminowanie nakładek i, przede wszystkim, redukcja kosztów.

Dodatkową cechą systemu jest recyrkulacja cieczy, zapewnia to szybkie uzyskanie ciśnienia roboczego na całej szerokości belki roboczej. Opryskiwacze wspomnianej serii mogą być sterowane za pośrednictwem joysticka. Operator może zarządzać wszystkimi ważnymi funkcjami opryskiwacza, m.in. włączaniem oprysku, ustawianiem dawki, sterowaniem sekcjami, podnoszeniem belki czy sterowaniem osią skrętną. Maszyny serii Europa można wyposażyć w oświetlenie LED belki polowej. Wprowadzenie tej opcji spowodowane jest tym, że praca coraz częściej wykonywana jest w nocy, gdy panuje optymalna temperatura i wilgotność. W związku z tym powstał pomysł o montażu listwy LED, która poprawia widoczność w każdych warunkach.

Hardi

Znanym producentem opryskiwaczy polowych jest firma Hardi. Duński producent posiada w swojej ofercie trzy serie przyczepianych opryskiwaczy. Modele Ranger składają się z jednego rodzaju zbiornika roboczego o pojemności 2500 l. Opryskiwacz można wyposażyć w belkę polową o szerokości od 12 do 24 m. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w serii jest system Selt−Steer, polegający na agregatowaniu z ciągnikiem za pomocą 3−punktowego TUZ ciągnika. Prosty mechaniczny układ pozwala na odpowiednią korektę maszyny podczas pracy na wzniesieniach.

Navigator, kolejna seria opryskiwaczy Hardi, składa się z maszyn o pojemności zbiornika od 3000 do 6000 l. Są one dostępne z dwoma systemami napełniania zbiornika. Pierwszy z nich, PumpFiller wykorzystuje zdolność zasysania wody przez pompę cieczową. System doposażony w ProFlow dokładnie mierzy ilość pobranej wody i automatycznie wyłącza napełnianie po osiągnięciu wartości zadanej przez operatora. Drugi system o nazwie FastFiller zapewnia bardzo szybkie napełnianie aż do 500 l/min. Oszczędza to czas pomocniczy i pozwala na szybkie wznowienie pracy.

Ostatnia seria Commander tworzy największe, a zarazem najbardziej zaawansowane technicznie modele Hardi. Producent oferuje modele o pojemności zbiornika do 7000 l., zaś rozpiętość belki polowej może maksymalnie wynosić do 42 m. Commander wyposażony jest w zawory SmartValve. Służą one do sterowania przepływem cieczy między opryskiwaczem, a zbiornikami zewnętrznymi. Przy pomocy dwóch wielofunkcyjnych zaworów można sterować przygotowaniem cieczy, napełnianiem zbiornika, zagospodarowaniem pozostałości lub myciem opryskiwacza. Wybór odpowiedniego przepływu cieczy przedstawiają czytelne piktogramy, zaś sama opcja zwiększa efektywność wykonywanej pracy.

Firma Hardi inwestuje również w innowacje. Od wiosny tego roku w ofercie mają się znaleźć belki polowe wykonane z karbonu, czyli włókna węglowego, które jest pięciokrotne wytrzymalsze od stali. Ponadto, masa własna materiału jest cztery razy niższa w porównaniu z aluminium, co czyni karbon niezwykle przydatny przy długich konstrukcjach. Póki co, z karbonu mają być wykonane skrajne sekcje belki polowej Delta Force o szerokości 39 m. Wykonanie lanc ze wspomnianego materiału jest szczególnie ważne również ze względu na bardzo dobre tłumienie drgań, nawet kilkanaście razy lepsze niż stal. Włókna węglowe w belkach zaprojektowane są jako trójwymiarowa struktura. Elementy karbowane są bezobsługowe, natomiast zestawy mogą być regenerowane przy pomocy zestawów naprawczych. Ze względu na wysokie koszty, materiał będzie wykorzystywany tam, gdzie cechy karbonu będą przynosiły najlepsze efekty.

Kverneland

Gama maszyn oferowana przez Kverneland obejmuje modele Ikarus S oraz iXtrack A,B,C. Opryskiwacze można nabyć z belką roboczą o szerokości od 18 do nawet 45 metrów. Zbiornik cieczy roboczej wynosi maksymalnie 6000 litrów w iXtrack C. Cechą charakterystyczną powyższej serii są stalowe belki HSS lub HBWP. Maszyny wyposażyć można również w belki aluminiowe, które obniżają masę, szczególnie istotną w przypadku długich lanc. Opryskiwacze iXtrack C mogą być sterowane za pośrednictwem terminalu ISOBUS, ale też z oprogramowaniem pozwalającym na wykorzystanie zaawansowanych systemów rolnictwa precyzyjnego. Seria oferowana przez Kverneland posiada amortyzowane osie z możliwością regulacji rozstawu osi lub z systemem kierowania.

Krukowiak

Kolejnym polskim producentem opryskiwaczy jest Krukowiak. Firma posiada w swojej ofercie trzy serie opryskiwaczy – Apollo, Orion i Goliat. Najbardziej zaawansowana technicznie seria Goliat obejmuje maszyny o pojemności zbiornika od 2500 do 6000 l. Opryskiwacz posiada belki składane hydraulicznie o szerokościach od 18 do 36 m. Maszyny produkowane są z myślą o dużych gospodarstwach, dla których wydajność i efektywność zabiegu ma kluczowe znaczenie. Seria Goliat charakteryzuje się stworzonymi z jednej bryły zbiornikami na ciecz roboczą i ciecz do płukania instalacji. Element wykonany jest z polietylenu, który ma dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i jest łatwiejszy w myciu.

Opracowana konstrukcja skutecznie obniża środek ciężkości, co zapewnia większe bezpieczeństwo pracy. W wyposażeniu standardowym maszyn znaleźć można m. in. sterowanie hydrauliczne belek (składanie, unoszenie, stabilizacja), pięciopozycyjne głowice, hamulce pneumatyczne, płuczkę zbiornika głównego, czy sterowanie elektryczne układem cieczowym.