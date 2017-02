Open Farm – nowy wymiar targów rolniczych

Na targowej mapie Polski pojawia się nowy, bardzo jasny punkt. Targi Open Farm w województwie mazowieckim to największa impreza w tym regionie kierowana do nowoczesnych i wymagających rolników.

Już w dniach 20-21 maja rolnicy z całej Polski spotkają się na pierwszej edycji OPEN FARM Ogólnopolskich Targów Rolniczych w Sierakowie pod Przasnyszem. Dla wystawców i zwiedzających organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zarówno związanych z samymi maszynami, jak i rolnictwem w szerokiej perspektywie. Każdy z wymagających gości znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.

Tego jeszcze nie było

Open Farm będzie pierwszą tak dużą imprezą w województwie mazowieckim o zasięgu krajowym. Szacuje się, że targi odwiedzi 50 – 60 tysięcy zwiedzających. Na ponad 70 hektarach swoją ofertę planuje zaprezentować około 200 wystawców. Całość budować będą trzy główne elementy: wystawa rolnicza, pokaz maszyn oraz kiermasz ogrodniczy. Wstęp na wystawę i parkingi są bezpłatne.

– Targi są okazją dla firm z branży do zaprezentowania swoich usług i produktów. Miejsce jest do tego wręcz idealne – znajduje się bowiem w samym centrum mazowieckiego rolnictwa. Będzie to także okazja dla osób pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu do zapoznania się z najnowszymi technikami i nowoczesnymi rozwiązaniami. Podczas OPEN FARM zaprezentujemy atrakcje, które umilą czas zwiedzającym w każdym wieku. Zaplanowaliśmy pokazy ciągników i maszyn rolniczych podczas prac polowych. Wiemy, że to najlepsza forma zapoznania się z możliwościami i funkcjonalnością danego urządzenia – mówią organizatorzy targów.

Dla gości przygotowano zaś cały pakiet atrakcji. Zaczynając od wystaw wiodących marek rolniczych, które będą miały możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron, poprzez pokaz maszyn podczas prac polowych, komis maszyn, po zabawy towarzyszące. Chętne osoby będą miały szansę samodzielnie przetestować maszyny „w boju” na placu manewrowym. Równocześnie z targami OPEN FARM, przygotowywany jest jarmark produktów regionalnych oraz kiermasz ogrodniczy podczas którego będzie możliwość dokonania drobnych zakupów do domu i ogrodu.

Na targach Open Farm zobaczymy zatem przede wszystkim ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze. Poznamy najnowocześniejsze rozwiązania usprawniające pracę w gospodarstwie i ogrodzie. Eksperci z zakresu agroturystyki podzielą się skutecznymi rozwiązaniami podnoszącymi efektywność działań w branży. Dowiemy się, jakie strategie i metody stosować, aby móc optymalizować koszty w gospodarstwie i zwiększać efektywność prac. Obecność potwierdziły także firmy zajmujące się produkcją środków ochrony roślin, pasz, nawozów oraz wyposażenia budynków inwentarskich. Z punktu widzenia gości imprezy największą zaletą Open Farm jest z pewnością atrakcyjny plan targów i znakomita komunikacja z każdą częścią Polski. Samych wystawców, przyciągają zaś niskie koszty – najniższe ceny wystawiennicze przy jednoczesnym bardzo wysokim poziomie organizacji.

Farming Simulator i YouTube

– Dla młodszych zwiedzających mamy prawdziwy hit! Pierwszy raz w Polsce będą organizowane e-mistrzostwa w najbardziej rozchwytywaną grę o tematyce rolniczej na świecie jaką jest Farming Simulator. Nigdy wcześniej nie organizowano takiego wydarzenia łączącego wiedzę, spotkania i rozrywkę, a wszystko naturalnie obraca się stricte wokół rolnictwa – mówi Piotr Wyrzykowski, dyrektor targów.

Planowane jest także spotkanie ze znanymi youtuberami i blogerami. Ten ostatni punkt programu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tym tematem zwłaszcza młodych rolników. Popularność filmów rolniczych rośnie wprost proporcjonalnie do znajomości ich twórców. Chcąc dać szansę na wymianę poglądów, doświadczeń i zadanie pytań, organizatorzy targów Open Farm postanowili zaprosić najbardziej znane osoby w branży rolno-internetowej, aby przybliżyły publiczności tajniki swojej pracy i pasji. Podczas obu dni targów będą prowadzone prelekcje oraz otwarte dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Oprócz tego, na terenie targów powstanie gigantyczny labirynt z bel słomy. Każdy będzie mógł wziąć udział w jednym z wielu konkursów z nagrodami. Wisienką na torcie będzie tworzenia graffiti przedstawiające obrazy powiązane z rolnictwem. Zostaną one zlicytowane, a całość przychodów zostanie przekazana na cele charytatywne. Dla najmłodszych przygotowana będzie specjalna strefa w której będzie można zostawić swoje pociechy pod opieką animatorów. Czekać będą na nich wiele konkursów i atrakcji.

Miejsce dla najlepszych w branży

Open Farm to wydarzenie ważne zarówno dla wystawców, jak i zwiedzających. Największa impreza rolnicza w województwie mazowieckim przyciągnie z pewnością wielu zainteresowanych rolników, przedsiębiorców, potencjalnych i obecnych kupców. Dla wystawiających się firm to szansa na idealną ekspozycję – budowanie rozpoznawalności oraz prestiżu. Targi to dobre miejsce zarówno pod względem lokalizacji jak i samego usytuowania stoisk. Każdy ma szansę na dogodne pokazanie marki i produktów. Goście zauważą każdą z obecnych firm. Ponadto, zadbano o solidną promocję wydarzania i jej wystawców. Targi Open Farm wraz z ich atrakcjami będą pokazywane podczas emisji spotów reklamowych w telewizji oraz w prasie i internecie. Dodatkowo, każdy z wystawców może skorzystać z dodatkowej ekspozycji reklamowej przed i w trakcie wydarzenia (banery reklamowe, katalog wystawy czy monitory).

Wystawco, dołącz do OpenFarm!

Do targów Open Farm zostało niewiele czasu, dlatego przyjmowane są ostatnie zgłoszenia od wystawców. Jeśli chcesz pokazać się wśród najlepszych marek, zaprezentować szerokiej publiczności produkty i usługi, już dzisiaj pobierz formularz ze strony www.openfarm.pl. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej. Proces zgłoszeniowy jest prosty. Należy pobrać dokument, wypełnić i wydrukować edytowalne pliki PDF. Następnie przesłać je na adres organizatora.

Patronat honorowy Ogólnopolskich Targów Rolniczych OPEN FARM objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem wydarzenia jest Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Partnerem strategicznym targów jest DLG AgroFood – organizator największych wystaw rolniczych w kraju (takich jak OPOLAGRA, AGROTECH Minikowo czy FERMA). DLG AgroFood będzie stanowić wsparcie techniczne i merytoryczne. To z pewnością przełoży się na jeszcze wyższą jakość organizacji i przebieg całej wystawy.

Patronem medialnym targów są Wiadomości Rolnicze Polska.

Dochód zebrany w I Edycji Targów Rolniczych Open Farm zostanie przekazany na rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z terenów wiejskich.

źródło: Open Farm