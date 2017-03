W wielu krajach UE wymiana kwalifikowanego i elitarnego materiału siewnego sięga, a nawet przekracza 80%. W Polsce jest ona na niewielkim poziomie – ok. 12% w przypadku ziemniaków i 20% w zbożach. Czy nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin to zmieni? A może nowe przepisy uderzą w polskie hodowle nasienne, przez co przestaną one być innowacyjne i konkurencyjne wobec zagranicznych firm? No i przede wszystkim, kto powinien płacić i kto finalnie za to zapłaci…?