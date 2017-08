Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne 17 września 2017 roku w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 11 organizuje XII Jesienny Jarmark „od pola do stołu’’.

Celem Jarmarku jest promocja dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi, różnych form przedsiębiorczości wiejskiej, twórczości ludowej, gospodarstw rolnych wytwarzających żywność tradycyjną i ekologiczną.

Organizatorzy dla miłośników ogródków i ogrodów przydomowych zaplanowali kiermasz kwiatów, krzewów i starych odmian drzew owocowych. Natomiast amatorzy wypoczynku na mazowieckiej wsi znajdą interesujące propozycje gospodarstw agroturystycznych.

– Zapraszamy serdecznie mieszkańców Mazowsza do miłego i spędzenia czasu na Jesiennym Jarmarku w Poświętnem. Zachęcamy wystawców do udziału w Jarmarku. Posiadamy odpowiednie warunki, zaplecze i doświadczenie organizacyjne do realizacji tej imprezy – informuje MODR.

Program Jarmarku

10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie XII Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu” (scena)

10.30 – 15.30 Seminarium „Produkt regionalny i tradycyjny, uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego w województwie mazowieckim” (Centrum Edukacyjno-Konferencyjne)

10.30 – 13.00 VIII Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych (scena)

13.30 – 14.00 Wręczenie nagród laureatom konkursu VIII Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych (scena)

9.00 – 17.00 Punkt informacyjny nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( stoisko MODR O/Poświętne)

9.00 – 17.00 Kiermasze żywności tradycyjnej i ekologicznej, twórczości ludowej, rękodzieła oraz kwiatów, krzewów, drzewek

