Nie obcinajmy wydatków na rolnictwo

Reagując na publikację przez Komisję Europejską nowego dokumentu analitycznego w sprawie finansów UE, Copa i Cogeca zaapelowały o nieobcinanie wydatków na rolnictwo, by UE mogła osiągnąć nowe ambitne cele w zakresie środowiska, konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia.

Copa i Cogeca są przekonane, że poważne wyzwania wpływają na sektor rolny. Wahają się one od poprawy zrównoważoności, poprzez zmiany klimatu aż po sprostanie celom w zakresie zrównoważonego rozwoju i poprawę odporności sektora na sytuację na rynkach. Należą do nich również poprawa wyników gospodarczych obszarów wiejskich, przyciągnięcie młodych do sektora i wzmocnienie słabej pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym.

– By to wszystko osiągnąć, przyszłe wieloletnie ramy finansowe muszą zagwarantować utrzymanie finansowania wspólnej polityki rolnej w przyszłości na co najmniej takim samym poziomie. Jedynie rentowny i zrównoważony sektor rolny będzie w stanie tworzyć dobra publiczne i świadczyć tego typu usługi z korzyścią dla całego społeczeństwa. Jest to szczególnie istotne ze względu na 20%-owy spadek dochodów rolnych w UE w ciągu ostatnich czterech lat, które wynoszą jedynie 40% zarobków w innych sektorach. Sytuacja ta staje się nie do wytrzymania. Rolnicy i ich spółdzielnie oraz wszyscy obywatele UE oczekują od rządów krajowych dobrobytu, długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa w tych trudnych czasach – informuje Biuro Prasowe Copa – Cogeca

Copa i Cogeca są przekonane również, że zasady rządzące WPR powinny być naprawdę wspólnotowe, zwłaszcza w pierwszym filarze. Sugestie nakreślone w dokumencie analitycznym wprowadzają współfinansowanie w pierwszym filarze, przez co są nie do przyjęcia. Copa i Cogeca niemniej jednak doceniają stwierdzenie, że wspólne wydatki ze wspólnego budżetu są źródłem wartości dodanej.

– Wysokość budżetu UE musi być odbiciem poziomu ambicji Unii. Czekają nas trudne decyzje, należy jednak zwrócić uwagę na ważną rolę sektora rolnego, który jest pierwszym producentem bezpiecznej, odżywczej i wysokiej jakości żywności, a także odpowiednio ją sfinansować. W każdym razie, tematem przewodnim powinna być prostota. Dla dobra wszystkich, a także w celu zwiększenia wydajności budżetowej, realizacja, administracja i kontrola nad politykami i nad samym budżetem muszą stać się prostsze – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca

Opracował: Krzesimir Drozd