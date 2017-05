O  zwalczaniu septoriozy liści pszenicy

Na plantacjach pszenicy ozimej zaobserwowano duże nasienie septoriozy liści pszenicy.

Objawy porażenia pojawiają się na pszenicy ozimej już jesienią. Wiosną, objawy występują najpierw na dolnych liściach. Stopniowo choroba opanowuje liście rosnące wyżej. Patogen rozwija się przy wzrastającej wilgotności i temperaturze. Rozprzestrzenia się przez deszcz. Do infekcji potrzebna jest wilgotność powyżej 98%, przez minimum 48 godzin.

– Na skutek stosunkowo długiego czasu inkubacji, patogena można zwalczać przy użyciu środków ochrony roślin jedynie krótko po tym, jak nastąpi niewidoczna infekcja. Do prawidłowego określenia początku infekcji mogą być użyte specjalne sygnalizatory. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka – informuje Państwoa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Późne siewy wyraźnie ograniczają porażenie roślin we wczesnych fazach rozwojowych pszenicy. Według specjalistów PIORIN ograniczyć występowanie choroby można także poprzez staranne przyoranie resztek pożniwnych , unikanie przenawożenia azotem czy odpowiedni dobór odmian. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania choroby należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Źródło: PIORIN