Kukurydza jest jedną z najchętniej uprawianych roślin w Polsce. Jaką odmianę więc warto wybrać, jak ją uprawiać, jak nawozić oraz chronić? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mieli okazję udzielić eksperci z firmy Osadkowski SA podczas serii konferencji poświęconych uprawie kukurydzy.

O jakiej kukurydzy marzą rolnicy? Z pewnością o takiej, która jest dobrana do profilu gospodarstwa, wysoko plonuje i jest zdrowa. O tym, że te marzenia są w zasięgu ich ręki, przekonywali organizatorzy Konferencji Kukurydzianych. W tym roku firma Osadkowski SA zorganizowała cykl spotkań kukurydzianych w 17 lokalizacjach w całej Polsce. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział łącznie ponad 500 rolników.

Kukurydza stanowi ważną pozycję w strukturze zasiewów wielu polskich gospodarstw. Można śmiało powiedzieć, że postęp hodowlany kukurydzy jest najwyższy w porównaniu do innych gatunków roślin uprawnych. Aby uprawa zakończyła się sukcesem, istotne jest odpowiednie dobranie odmiany oraz optymalizacja nakładów na środki do produkcji. Przy doborze odmiany należy zwrócić uwagę na kierunek użytkowania (ziarno, kiszonka, biogaz), wczesność odmiany oraz jej potrzeby w odniesieniu do specyfiki klimatyczno-glebowej danego regionu. W ofercie Osadkowski SA można znaleźć kukurydzę dostosowaną do zróżnicowanych warunków siedliskowych, również tych najtrudniejszych, gdzie dobór odmiany jest prawdziwym wyzwaniem. Dużym wsparciem merytorycznym dla uczestników konferencji (i nie tylko), jest najnowszy Katalog Agrotechniczny poświęcony kukurydzy. Znaleźć w nim można dokładny opis odmian na sezon 2017 oraz fachowe porady agrotechniczne.

W przedstawionej ofercie odmianowej pojawiły się cztery nowości: odmiana ziarnowa MAS 23.A FAO 240 oraz trzy odmiany kiszonkowe: Codinan FAO 220, MAS 20.S FAO 240 oraz SY Campona FAO 260. Wśród tych, które gościły u rolników na polach w poprzednich latach, na wyróżnienie po ostatnim sezonie zasługują: ES Meteorit FAO 230-240, SY Rotango FAO 240 oraz RGT Lipexx 270.

Nowością podczas tegorocznych konferencji była oferta zaprezentowana pod marką FARMA MLEKA. Jest to katalog produktów przygotowanych z myślą o hodowcach bydła mlecznego i mięsnego. Zawiera on zarówno sprawdzone odmiany kukurydzy kiszonkowej, lucerny i traw, z których można przygotować doskonałej jakości pasze, jak i szereg produktów niezbędnych do wytworzenia wysokokalorycznej kiszonki, takich jak: nowoczesny zakiszacz, folie i rękawy do zakiszania, oraz siatki rolnicze. FARMA MLEKA to również informacje na temat doboru i genetyki bydła mlecznego.

Organizatorzy zaprezentowali również ofertę specjalną KUKURYDZA 2017 zachęcającą rolników do wczesnych zamówień. Tegoroczna akcja pod hasłem ZBIERZ PLON DWA RAZY, dotyczy zakupu zestawów wybranych odmian kukurydzy na ziarno lub/i kiszonkę [FARMA MLEKA] na powierzchnię uprawową: 10, 35 oraz 100 hektarów i jej wielokrotność. Rolnik biorący udział w promocji może spodziewać się oprócz gwarancji zakupu sprawdzonych i uznanych odmian kukurydzy, dodatkowych korzyści w postaci atrakcyjnych nagród!

Wiedza producentów rolnych sukcesywnie się podnosi dlatego też rosną ich oczekiwania co do jakości przekazywanej informacji. Wzajemna wymiana doświadczeń w połączeniu z nowoczesnymi agrotechnicznymi rozwiązaniami – nie tylko w kukurydzy – znacząco wpływa na osiąganie wyższych i bardziej jakościowych plonów, a przecież to właśnie jest nie tylko marzeniem, ale też celem rolników.

Osadkowski SA