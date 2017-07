Nufarm z niemal 1000 poletek

W tym roku rolnicy mogli obejrzeć doświadczenia poletkowe firmy Nufarm na niemal 1000 poletkach w 5 lokalizacjach w różnych regionach kraju. Redaktorzy WRP odwiedzili poletka pokazowe w Kopienicy (woj. śląskie) 20 czerwca br.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, aktualnie bardzo ważne jest odpowiednie doradztwo techniczne, dlatego też środki ochrony roślin trzeba wciąż testować w różnych warunkach glebowych, na odmianach wybitnie podatnych na choroby i wyleganie oraz w siedliskach o urozmaiconym zachwaszczeniu. Dodatkowo, doświadczenia polowe przeprowadzane są u rolników, którzy prowadzą różną intensyfikację produkcji. W końcu firma chce dostarczać rozwiązania i doradzać wszystkim rolnikom, nie tylko wybranej grupie.

Nufarm ma w swojej ofercie przede wszystkim herbicydy, dlatego przy wyborze lokalizacji istotne było znalezienie pól ze sporym zachwaszczeniem.

Na polach w Kopienicy prezentowane były przeprowadzane doświadczenia herbicydowe w zbożach ozimych. Poletka kontrolne zdominowane były przez chabra bławatka i miotłę zbożową, widoczny był również fiołek polny. – Te chwasty są dosyć problematyczne w zwalczaniu – podkreślał Grzegorz Wieszołek, z działu doświadczeń firmy Nufarm. – Nie wszystkie preparaty, nawet te jesienne, są w stanie zwalczyć chabra – dodał.

Rozwiązanie na miotłę, chabra i nie tylko

Przedstawiciele firmy polecają preparaty Snajper 600 SC i Lentipur Flo 500 SC w dawce po 1 litrze obu herbicydów na hektar do zwalczania przede wszystkim miotły zbożowej. Szczególnie, że często chwast ten jest uodporniony na sulfonylomoczniki. Obydwa herbicydy świetnie radzą sobie też z chabrem. Skuteczność tych środków była porównana do konkurencji, na tle której wypadły one naprawdę dobrze.

Faraon 75 WG przeznaczony jest do zwalczania przytulii czepnej. – Jest to chwast, który najbardziej przeszkadza w uprawie pszenicy. My w naszej palecie mamy amidosulfuron, czyli preparat Faraon. Prezentowane jest tu działanie kolejnych dawek: 20 g, 30 g, 40 g. Obok jest również zaprezentowane działanie środka z grupy regulatorów wzrostu: Agritoxu Turbo 750 SL, czyli naszego preparatu, zawierającego dikambę, która też dobrze radzi sobie z przytulią – wyjaśniał podczas oprowadzania dziennikarzy po poletkach Grzegorz Wieszołek.

Amidosulfuron sprawdza się świetnie w dużym zakresie temperatur. W przypadku, gdy przytulia ma już wytworzony na niego gen odporności, małe dawki herbicydu mogą sobie dobrze nie poradzić z jej zwalczaniem. W takiej sytuacji należy zastosować te najwyższe zalecane dawki. Z kolei Agritox Turbo można stosować dopiero w temperaturze min. 10°C.

− Oprócz Agritoxu Turbo, mamy też świetny środek Tayson 464 SL, który stosowany w mieszaninie z preparatem Pike 20 WG, zwalcza szereg chwastów, w tym właśnie przytulię. Dodając adiuwant Mediator Max, możemy obniżyć dawki Taysona. Jedynym mankamentem jest, że też trzeba trochę uważać na temperatury, w których go stosujemy – mówił Grzegorz Wieszołek.

Na zabiegi wiosenne według przeprowadzonych doświadczeń, polecane są Lentipur Flo, Pike i Tayson. Chwasty zostały świetnie zwalczone, również z powodu ich braku odporności na chlorotoluron. – Dużym problemem jest zwalczanie chwastów w jęczmieniu ozimym. Dużo środków zostało wycofanych ze stosowania w tej uprawie. Jednym z niewielu posiadających rejestrację środków jest Lentipur Flo – podkreślał Grzegorz Wieszołek.

Na kolejnych poletkach zaprezentowano doświadczenia herbicydowe w roślinach strączkowych. Testowany był tam m.in. nowy w ofercie Nufarm środek – graminicyd Achiba 05 EC, zawierający oryginalną substancję aktywną – chizalofop−P etylu. Zastosowany w dawce 1 litr/ha, pomimo, że pod koniec oprysku zaczął padać deszcz, okazał się być bardzo skuteczny. Doświadczenie pokazało również, że istotnym elementem przy stosowaniu śor są adiuwanty.

Ciekawym preparatem z grupy regulatorów wzrostu, bezpiecznym dla grochu jest Butoxone M 400 SL. Doświadczenia firmy Nufarm objęły również retardanty w zbożach, m.in. Stabilan 750 SL, stosowany z etefonem oraz fungicydy. – Jest tu dużo mączniaka na poletkach, są septoriozy, pokazuje się też rdza, ale w przypadku tych ostatnich nie jest to dużo presja. Z naszej oferty fungicydowej, która w tym momencie może nie jest najbogatsza, możemy zaproponować Tazer 250 SC (czyli azoksystrobina), czy Mystic 250 EC z zawartością tebukonazolu. Ale już wkrótce będziemy mieli w ofercie nowe środki fungicydowe, więc i w tym segmencie chcemy być znaczącą firmą – podkreślał Grzegorz Wieszołek.

Nowości w ofercie

W przyszłym sezonie firma Nufarm planuje wprowadzić nowy herbicyd do ochrony kukurydzy – Nagano 200 OD. Aktualnie oczekiwana jest jego rejestracja. – Preparat jest oparty na dwóch substancjach czynnych, które są znane i dostępne na rynku, natomiast w takiej mieszaninie nie były jeszcze wprowadzane. To jest bromoksynil z mezotrionem, zwalczają one chwasty dwuliścienne. Dodatkowo będziemy go polecać do stosowania z Ikanosem 040 OD, jako dodatek na chwasty jednoliścienne, aby spektrum zwalczanych roślin szkodliwych w kukurydzy było pełne – podkreślał Tomasz Przybylski – Mamy też w naszej ofercie czysty mezotrion o nazwie Kideka 100 SC. Został on zarejestrowany w tym roku dosyć późno, dlatego nie zdążyliśmy go zastosować. Produkt ten na większą skalę będziemy chcieli wprowadzać w przyszłym sezonie – mówił.

Od przyszłego sezonu Nufarm zaproponuje producentom ziemniaka fungicyd Leimay 200 SC z unikatową substancją aktywną, niedostępną do tej pory na rynku polskim – amisulbrom,. Substancja ta przeznaczona jest do zwalczania zarazy ziemniaka zarówno na liściach, jak i bulwach. Doskonale komponuje się ona z cyklem pełnego programu ochrony ziemniaka.

Wuxal Macromix oraz Wuxal Basis to dwie nowości zawiesinowe wśród nawozów dolistnych, które Nufarm wprowadził w tym sezonie. Są one przeznaczone do stosowania zarówno w uprawach rolniczych, warzywniczych, jak i sadowniczych.

− Jeszcze jeden produkt zasługuje na uwagę w uprawach rolniczych – Wuxal Grano, Jest on dedykowany do poprawy jakości ziarna pszenicy, stosowany najlepiej w fazie liścia flagowego – wyjaśniał Sławomir Doniec – W całym portfolio mamy teraz 21 produktów Wuxal, w tym 17 zawiesinowych i 4 płynne – dodał.

współpraca: Anna Arabska