Nowy rozsiewacz wapna

Podczas tegorocznych targów Agrotech Kielce, firma Unia zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcie – rozsiewacz nawozów oraz wapna RCW 120. To odpowiedź firmy na rosnące zainteresowanie dużymi maszynami ze strony klientów posiadających gospodarstwa o większych areałach oraz firm świadczących usługi.

Maszyna ta ma zaspokoić wymagania tych wszystkich, którzy szukają rozwiązań bardzo wydajnych, a zarazem prostych w konstrukcji. Solidna budowa ma zapewnić płynną i bezawaryjną pracę nawet w najcięższych warunkach.

Nowy RCW 120 otrzymał skrzynię ładunkową o pojemności 1200 litrów, która jest osadzona na ramie. W celu zapewnienia komfortu pracy, dyszel wyposażono w resor wzdłużny, dzięki któremu zapewniona jest amortyzacja całej jednostki.

Nowy RCW to konstrukcja jednoosiowa, dzięki czemu możliwy stał się montaż bardzo dużych opon o rozmiarze 650/75R32. Takie rozwiązanie układu jezdnego daje kilka korzyści. Oprócz oczywistych względów ekonomicznych, zawieszenie jest bardzo proste, co gwarantuje w przyszłości minimalne koszty eksploatacyjne i serwisowe. Poza tym, szerokie oraz bardzo wysokie ogumienie zapewnia stosunkowo niewielkie ugniatanie gleby, a jednocześnie niskie zapotrzebowanie na moc.

Jak deklaruje producent, z maszyną może współpracować ciągnik o mocy już od 130 KM, oczywiście jest to uzależnione od warunków polowych. Aby zapewnić precyzyjny oraz szeroki rozrzut materiału, rozsiewacz posiada dwie tarcze wysiewające, które są napędzane mechanicznie. Napęd przekazywany jest z ciągnika za pomocą dzielonych wałów umieszczonych pod skrzynią maszyny z prędkościom 540 obr/min, następnie kierowany jest do skrzyni przekładniowej, która rozdziela go na dwie tarcze rozsiewające.

W wyposażeniu standardowym znajdują się dwa komplety tarcz. Pierwszy z nich służy do rozsiewu nawozów granulowanych, gdzie maksymalna szerokość siewu to 48 m. Drugi komplet tarcz służy do rozsiewania wapna z maksymalną szerokością 16 m. Tarcze oczywiście wykonano ze stali nierdzewnej, aby zapewnić ich długą żywotność. Za dostarczenie materiału na tarcze rozsiewacza odpowiada przenośnik podłogowy. Jest on wykonany z gumy wzmocnionej kilkoma warstwami płótna. Osadzony jest na dwóch bębnach oraz rolkach podtrzymujących. Napęd tego elementu odbywa się poprzez przekładnię napędzaną silnikiem hydraulicznym. Przenośnik dodatkowo zabezpieczony jest bocznymi osłonami, które są łatwo zdejmowane w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy.

Na wyposażeniu maszyny znajdują się także łańcuchy czyszczące przenośnik podłogowy z resztek pozostawionych przez wapno, aby cały czas pozostawał on czysty i dobrze spełniał swoją funkcję. Aby precyzyjnie dawkować wysiewany materiał, maszyna została wyposażona w zasuwę sterowaną hydraulicznie oraz ogranicznik regulujący wysokość otwarcia zasuwy.

Opcjonalnie RCW może być wyposażony w zasuwę dzieloną. Rozwiązanie to pozwala na otworzenie tylko jednej część zasuwy, dzięki czemu materiał może być aplikowany tylko na jedną z tarcz wysiewających. Rozwiązanie to znakomicie ogranicza szerokość pracy w razie konieczności. Dodatkowo maszyna posiada sterowany hydraulicznie zestaw do siewu granicznego. W wyposażeniu opcjonalnym producent proponuje hydraulicznie sterowaną plandekę, która zabezpiecza ładunek, a także pomost roboczy.

RCW 120 to maszyna skonstruowana dla profesjonalistów, dlatego też nie mogło zabraknąć w niej odpowiedniego sterowania całą jednostką. Temu zadaniu ma podołać komputer sterujący Superior. Zarządza on wszystkimi funkcjami hydraulicznymi maszyny, m.in. plandeką czy zasuwami. Dodatkowo, zapewnia on dawkowanie proporcjonalne do prędkości jazdy. Podczas pracy nie ma więc potrzeby zmiany ustawień maszyny przy zmianie prędkości jazdy. Za cały proces odpowiada komputer, który automatycznie zwiększa bądź zmniejsza dawkę w zależności od prędkości ciągnika.

Unia to polski producent maszyn rolniczych, który produkuje bardzo szeroki asortyment maszyn. Mimo to ciągle poszukuje nowych możliwości, a przede wszystkim słucha głosu klientów, którzy najlepiej wiedzą, jakich maszyn potrzebują. Niewątpliwie nowy RCW 120 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na nowoczesną maszynę o prostej konstrukcji oraz dużych możliwościach, gwarantującą szybką i bezawaryjna pracę na dużych areałach.