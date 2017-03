Nowy rozsiewacz wapna i nawozów RCW 120 od Unii

UNIA powiększyła ostatnio swoją ofertę rozsiewaczy do nawozów i wapna o model RCW 120. Jest to odpowiedź na rosnące oczekiwania dużych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych oraz firm usługowych, które szukają maszyny wydajnej, ale o prostej solidnej budowie. Maszyna ta może pracować bezawaryjnie na tysiącach hektarów.

RCW 120, tak jak podpowiada nazwa, ma zbiornik o pojemności 12000 litrów. W przypadku wysiewu nawozów granulowanych, szerokość robocza wynosi do 48 metrów, co przekłada się na bardzo dużą wydajność pracy. Wysiewając wapno, maksymalna szerokość robocza wynosi 16 m. Maszyna ma dwie tarcze napędzane mechanicznie. Przenośnik podłogowy ma napęd hydrauliczny.

RCW 120 posiada wzdłużnie resorowany dyszel, co poprawia komfort jazdy na nierównym terenie. Rozsiewacz osadzony jest na jednej osi i ma opony o szerokości aż 650 mm, ułatwiające przejazdy na wilgotnym polu. Nawóz przed deszczem chroni składana hydraulicznie plandeka skrzyni ładunkowej.

W wyposażeniu standardowym znajdują się komplety tarcz do wysiewu wapna i nawozów. Ponadto standardowo montowany jest balkon ochronny zabezpieczający osobę obsługującą skrzynię ładunkową maszyny w czasie jej postoju.

Zapotrzebowanie na moc RCW 120 wynosi w zależności od warunków pracy od 130 do 170 KM.

Cena w wyposażeniu standard: 99 000,00 zł netto

Cena modelu prezentowanego na targach: 115 000,00 zł netto

Dane techniczne:

Pojemność: 12000 l

Szerokość robocza dla nawozów: 15-48 m

Szerokość całkowita: 2850 mm

Wysokość całkowita: 2900 mm

Średnica osi: 150 mm

Ogumienie: 650/73R32

Rozmiar zbiornika: 2250 x 4625 mm

Długość całkowita: 7100 mm

Zapotrzebowanie na moc: 130-170 KM

W tym roku Unia obchodzi swój jubileusz – 135 lat istnienia na rynku. W 1882 roku inżynier i konstruktor August Ventzki, założył w Grudziądzu Fabrykę Maszyn i Narzędzi Rolniczych. Trudno wyliczać wszystkie zmiany jakie zaszły na przełomie tych lat, ale w chwili obecnej Grupa Kapitałowa UNIA składa się z 4 fabryk: w Grudziądzu, Brzegu, Słupsku oraz Kątach Wrocławskich, zatrudniając łącznie ok. 1 350 osób. W fabrykach produkowanych jest rocznie ok. 25 000 maszyn, a 40% z przychodu stanowi eksport do ok. 60 krajów na całym świecie.

źródło: Unia