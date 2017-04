Nowości serwisowo-usługowe Claas Polska

Akademia Claas Polska realizuje programy szkoleniowe zgodnie z założeniami Akademii Centralnej, rozszerza je jednak o kursy wynikające z potrzeb lokalnych dealerów oraz strategii działania Claas. Sezon szkoleń technicznych, produktowych oraz działu sprzedaży części zamiennych odbywa się między listopadem, a majem.

Poza szkoleniami zgodnymi z założeniami Akademii Centralnej, Claas aktywnie współpracuje również z uczelniami wyższymi, np. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie pomaga w realizacji studiów podyplomowych. Firma chce także dedykować programy nauczycielom szkół średnich, dla których są organizowane warsztaty związane z nowymi kierunkami. Ponadto, Claas współpracuje też z dostawcami maszyn towarzyszących, aby rolnicy w ciągu całego roku mieli możliwość testowania sprzętu na polu obok Akademii w Niepruszewie. Akademia prowadzi również kursy z obsługi kombajnu zbożowego, czy sieczkarni samojezdnej, na miejscu wykonywane są indywidualne szkolenia w zakresie obsługi maszyn w praktyce i techniki jazdy. Co więcej oferuje Akademia Claas Polska?

Dla każdego coś dobrego

Kontrola Pożniwna jest jednym z produktów serwisowych oferowanych przez firmę Claas. Powinna ona składać się z 4 głównych elementów, czyli szczegółowej weryfikacji stanu maszyny, wykonania kompleksowego protokołu diagnostycznego w postaci zeszytów kontroli pożniwnej, sprawdzenia podstawowych ustawień maszyny oraz wskazanie niezbędnych konserwacji, ewentualnych napraw, korekt, ustawień czy możliwości optymalizacji maszyny oraz ewentualnego dopasowania.

Kontrola Pożniwna nie jest tym samym, co przegląd. Tutaj klient otrzymuje w pakiecie diagnozę sprzętu, a nie naprawę. Od 2012 roku dzięki programowi Kontroli Pożniwnych Claas zostało zweryfikowanych ponad 9000 maszyn. Celem jest wykształcenie u użytkowników nawyku kontrolowania i konserwowania maszyny co roku, tak by była ona gotowa do żniw. W końcu zmiany w klimacie powodują skrócenie okresu żniw, a głównym elementem, który wpływa na ich jakość jest właśnie dobrze przygotowana i sprawna maszyna. Wielu rolników przekonało się, że diagnostyka wykonana przez wyspecjalizowany serwis gwarantuje spokojne żniwa. W sezonie 2017/2018 hasłem przewodnim jest tu: „Pomyśl z wyprzedzeniem, zyskaj na czasie”.

Kolejną usługą Claas, wprowadzaną w tym roku na rynek jest Kontrola Końca Gwarancji. Zbliżający się termin zakończenia gwarancji jest najodpowiedniejszym momentem do sprawdzenia stanu technicznego maszyny. W końcu podczas codziennej eksploatacji niektóre nieprawidłowości pozostają niezauważone lub operator z biegiem czasu uznaje je za normę. Dlatego wyspecjalizowany serwis, przeprowadzając taką kontrolę, sprawdza stan maszyny, a wykrywane usterki usuwa na bieżąco. Celem Kontroli Końca Gwarancji jest troska o dobro klienta: niska kwota za usługę pozwala poznać stan techniczny maszyny i zapobiec poważniejszym i bardziej kosztownym awariom, dodatkowo mamy możliwość wykrycia usterek jeszcze przed końcem gwarancji.

Oferta jest dedykowana do ciągników, ładowarek teleskopowych, sieczkarni i kombajnów. Kontrola Końca Gwarancji obejmuje swoim zakresem system elektroniczny, układ hydrauliczny, układ kierowania oraz zawieszenia przedniej osi, a także elementy związane z bezpieczną eksploatacją, przekładnie jazdy, przekładnie WOM, czy kontrole funkcji kabiny.

Klient może również skorzystać z przedłużenia ochrony serwisowej, czyli programu MAXI CARE – tzw. Przedłużonej Gwarancji.

Claas Polska wprowadza również w tym roku dla swoich klientów platformę z internetowym sklepem części zamiennych PART SHOP. Jest ona dostępna pod adresem https://connect.claas.com. Oprócz sklepu z oryginalnymi częściami Claas, można tam znaleźć również elektroniczny katalog części zamiennych do maszyn żniwnych i traktorów oraz wszystkie używane maszyny dostępne w Centrum Maszyn Używanych Claas.

Platforma umożliwia zamówienie oryginalnych części zamiennych, jest tam też katalog części eksploatacyjnych, jak również sekcje: wyposażenie warsztatu i akcesoria. Aby ułatwić dobór części i bezbłędnie je dopasować, wystarczy wprowadzić numer maszyny. Po wybraniu na stronie dealera, może on przydzielić użytkownikowi platformy rabat. Wybierając części, możemy sprawdzić ich dostępność w poszczególnych magazynach, nie tylko w Polsce lecz również we Francji czy Niemczech. Platforma umożliwia również wybór formy płatności i dostawy (również dostawę na konkretny dzień i godzinę).

Informację o dostępności i cenie można uzyskać w każdej chwili – 24 h/7 dni w tygodniu. Sklep dostępny jest również na platformie mobilnej.

Serwis najwyższych lotów

Główny magazyn firmy Claas znajduje się w Niemczech w Hamm, w Polsce zaś w Niepruszewie. Ten drugi posiada ok 23 000 różnych artykułów. Ponadto, firma posiada w Polsce 13 punktów dealerskich, a także swoje filie. Obecnie, ma też do dyspozycji 34 punkty dostaw części. Poza tym, klient może zamówić dostawę bezpośrednio pod wskazany adres. Jednak główną siłą serwisu są ludzie. Claas oferuje dostęp do prawie 200 osób wykwalifikowanej kadry serwisowej. W okresie żniw dealerzy dostępni są 24 h na dobę. Numery kontaktowe do serwisu dostępne są na stronie internetowej Claas i danego dealera, a także na bramach wjazdowych każdego dealera Claas Polska.