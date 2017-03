Nowe modele traktorów z Brna

Swój noworoczny tour rozpoczął Zetor w brytyjskim Peterborough na największej wystawie w Wielkiej Brytanii Lamma 2017. Właśnie na Wyspach miał premierę światową Major HS; brytyjscy goście mogli też zapoznać się z pozostałymi modelami z oferty marki Zetor. Przedstawiono również zmodernizowane linie Forterra i Proxima.

Pod koniec stycznia Zetor kontynuował tournee zmierzając na wschód, na Węgry. W targach rolniczych AGROmashEXPO marka uczestniczy już 21 lat. Węgierska publiczność była więc drugą w kolejności, która mogła zobaczyć model MAJOR HS. Na wschód Europy Zetor wrócił też w drugiej połowie lutego. Na Agro Animal Show w Kijowie wszystkie współczesne maszyny ZETOR przedstawił ukraiński dystrybutor Agro-Temp. Goście targów mogli zapoznać się z modelami CRYSTAL 160, FORTERRA HD 150, FORTERRA 135, PROXIMA Plus 110 lub MAJOR 80.

Ostatnim przystankiem w ramach prezentacji nowych maszyn ZETORU były amerykańskie targi National Farm Machinery Show (NFMS) odbywające się co roku w mieście Louisville w Kentucky. ZETOR na targach za pośrednictwem przedstawicielstwa – spółki córki ZETOR NORTH AMERICA przedstawił wszystkie maszyny zmodernizowanej linii FORTERRA, łącznie z do tej pory najbardziej sofistykowaną maszyną FORTERRA HD. Na targach można było obejrzeć też inne modele z oferty marki ZETOR – między innymi traktory PROXIMA, PROXIMA POWER i MAJOR. Oprócz traktorów ZETOR w Kentucky wystawiał też agregacje w ramach ZETOR SYSTEM.

– Targi są dla nas najlepszą okazją do jak najbliższego kontaktu z klientami i ich potrzebami na wszystkich rynkach. Za pośrednictwem naszych afiliacji i sieci lokalnych dystrybutorów udaje się nam to bardzo dobrze, a marka ZETOR utkwiła w pamięci szerokiego spektrum klientów, którzy teraz już sami chcą wiedzieć, jakie innowacje i nowości dla nich przygotowujemy – podsumował efekty udziału w targach Robert Todt, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

MAJOR HS

Nowa maszyna MAJOR HS rozszerza istniejącą linię modelową MAJOR, którą wprowadzono na rynek w 2013. Dzięki uniwersalności, odporności i niezawodności należy do najpopularniejszych w ofercie produktów marki ZETOR. Nazwa nowego traktora MAJOR HS rozszerzy linię modelową MAJOR, a istniejący model będzie nowo nosił nazwę MAJOR CL.

FORTERRA HD

FORTERRA HD jest najwyższym modelem serii FORTERRA, przynosi moc w zakresie od 127 do 147 koni, ma masywną konstrukcję, sprężynowe zawieszenie i wielofunkcyjny pulpit sterowniczy. FORTERRA HD posiada oszczędne silniki ZETOR z 16-zaworową głowicą, które powstały w ramach własnego rozwoju i produkcji oraz spełniają normę emisyjną STAGE IV (TIER IV). Niezależne testy potwierdziły, że silniki z rozwiązaniem emisyjnym STAGE IV przynoszą niższe zużycie paliwa w porównaniu z silnikami poprzedniej generacji, w zależności od wykonywanej pracy, o 15–20%.

Firma ZETOR TRACTORS a.s. jest producentem traktorów ZETOR. Właścicielem firmy jest od 2002 roku słowacka spółka HTC Holding a.s. Produkcja jest zlokalizowana w Brnie, w dzielnicy Líšeň. Obecnie firma zatrudnia około 700 osób. Za granicą firmę ZETOR reprezentuje sześć spółek córek – w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Ameryce Północnej i w Indiach. Z całkowitej produkcji 85% trafia na eksport. Oprócz Czech i Słowacji do tradycyjnych rynków zbytu należą Polska, Litwa, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, USA lub Bułgaria.

