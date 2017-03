Nowe ciągniki Kuboty na Agrotech

Tegoroczne targi Agrotech, już tradycyjnie, obfitowały w nowości produktowe. Na każdym stoisku można było podziwiać najnowsze osiągnięcia techniki i konstruktorów. Również Kubota przyciągała uwagę zwiedzających nowymi modelami pomarańczowo-czarnych ciągników.

Ciągniki rolnicze, kosiarki, miniciągniki, pojazdy wielofunkcyjne oraz koparka i ładowarka, a także ciągnik, który otrzymał międzynarodową nagrodę iF Design Award – wszystkie te maszyny były dostępne dla zwiedzających na stoisku Kuboty podczas 23 już edycji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech.

W ciągu trzech targowych dni (17-19 marca br.) marka Kubota zaprezentowała trzy nowości w swojej ofercie – 36-konny miniciągnik komunalny o oznaczeniu L1361, oraz dwie maszyny z serii M5001, reprezentujące najpopularniejszy w Polsce przedział mocy 90-120 KM: 95-konny model M5091 oraz 113-konny M5111. Największe zainteresowanie odwiedzających budziła jednak Kubota M7001 nagrodzona prestiżową nagrodą IF Design Award przyznawaną za wzornictwo. Japońska marka w trakcie targów zaprezentowała pełną gamę maszyn, wśród nich znalazły się kosiarki samojezdne, miniciągniki, a także kompaktowa koparka oraz ładowarka.

– Targi techniki rolniczej AGROTECH to dla nas najważniejsze targi w roku, dlatego cieszy nas ogromna frekwencja na stoisku Kubota. Takie wydarzenie to dla nas wspaniała okazja do spotkania z klientami oraz osobami zainteresowanymi japońską jakością i zaprezentowania im naszych produktów – mówił Maciej Rujner, dyrektor zarządzający marki Kubota w Polsce.

Oprócz specjalistów produktowych, na miejscu byli również przedstawiciele punktów dilerskich prezentujący zainteresowanym ofertę wiosennych promocji na ciągniki Kubota, a także doradcy BZ WBK Leasing, którzy odpowiadali zwiedzającym na pytania dotyczące finansowania fabrycznego Kubota Finance.

źródło: Kubota