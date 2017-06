Nowa owadobójcza zaprawa nasienna DuPont do rzepaku

Firma DuPont Polska otrzymała zgodę na dopuszczenie do użytku owadobójczej zaprawy nasiennej Lumiposa® do ochrony rzepaku, zawierającej cyjantraniliprol jako składnik aktywny. Preparat przeznaczony jest do stosowania w szczególności do ozimych odmian.

Owadobójcza zaprawa nasienna Lumiposa® zapewni polskim rolnikom nowe i wyjątkowe narzędzie do efektywnej uprawy rzepaku. Jest to najnowocześniejszy i najbardziej kompleksowy środek insektycydowy przeznaczony do upraw rzepaku ozimego. Lumiposa® zapewnia wyraźną poprawę plonów, ogranicza szkody spowodowane insektami już w najwcześniejszym okresie, tym samym poprawiając efektywność wzrostu i chroniąc potencjał roślin.

Badania nad zaprawą Lumiposa® przeprowadzane w Europie w latach 2009-2015 pokazują skuteczne działanie na kluczowych szkodnikach. W badaniach przeprowadzonych z udziałem pchełki rzepakowej sadzonki rzepaku były wyraźnie silniejsze od roślin zasadzonych na polach bez stosowania środków owadobójczych.

Główne cechy zaprawy Lumiposa®:

Chroni przed szkodnikami już w najwcześniejszym stadium wzrostu rośliny,

Zwalcza najważniejsze szkodniki, w tym również śmietkę kapuścianą,

Wzmacnia ozime odmiany rzepaku i poprawia ich wzrost,

Chroni potencjał plonów rzepaku ozimego,

Bezpieczne i wygodne narzędzie do zwalczania szkodników.

– Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym prezentujemy zaprawę Lumiposa®. W innych państwach zostanie ona wprowadzona w 2018 roku – mówi Igor Teslenko, dyrektor ds. ochrony upraw firmy DuPont. – Zainteresowanie zaprawą Lumiposa® w branży i wśród hodowców jest znaczące, ponieważ produkt ten zapewnia kompleksową ochronę uprawy. Zaprawa Lumiposa® chroni sadzonki już w najwcześniejszych stadiach, kiedy rośliny są najbardziej narażone na działanie szkodników. Zaprawa zapewni roślinom lepszy wzrost, a rolnikom lepszą wydajność i rentowność upraw – dodaje Teslenko.

Obecnie polscy hodowcy cierpią na brak jakichkolwiek zapraw owadobójczych pozwalających na ochronę upraw rzepaku. Zwłaszcza w regionach o wysokim poziomie występowania szkodników istnieje wysokie ryzyko wystąpienia strat w plonach, a nawet całkowitego zniszczenia upraw. Dzięki zaprawie Lumiposa®, DuPont Seed Treatments pomoże plantatorom w zabezpieczeniu upraw, w celu osiągnięcia urodzajnych plonów.

– Lumiposa® jest częścią innowacyjnej linii technologicznej DuPont Seed Treatment – mówi Mick Messman, globalny dyrektor DuPont Seed Treatment Enterprise. – Jesteśmy zobowiązani do odkrywania, rozwijania i upowszechniania wiodących produktów, które pozwolą poprawić wydajność plantatorów – podkreśla.

źródło: DuPont