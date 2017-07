Niezbędne jest ujednolicenie powierzchni PEG

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujednolicenie powierzchni PEG przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zaprzestanie wprowadzania zmian wynikających z pomiarów lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych, niezależnych od rolników.

– Delegaci KRIR sygnalizują, że w spersonalizowanych wnioskach o płatności obszarowe, które otrzymują z ARiMR po raz kolejny zmienione są powierzchnie PEG niektórych działek, pomimo że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona. Zmiany powierzchni działek są niezrozumiałe dla rolników i niemożliwe do zaakceptowania. Powoduje to utrudnienia w wypełnianiu dokumentów, a nawet może doprowadzić do sankcji za zmniejszenie zadeklarowanych powierzchni np. w programie rolno-środowiskowo- klimatycznym – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR