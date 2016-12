Niestabilne rynki, wysokie koszty produkcji i biurokracja

Najnowsze badanie Copa Cogeca pokazują trudną sytuację, z jaką borykają się europejscy rolnicy i spółdzielnie. Główne problemy to coraz bardziej niestabilne rynki, wysokie koszty produkcji oraz biurokracja. Potwierdzają to najnowsze, opublikowane 21 grudnia dane Eurostatu: szacowany przychód gospodarstwa rolnego spadnie o 2% w stosunku do roku 2015.

– Badanie potwierdza, że mimo iż pod koniec roku rolnicy poczuli się pewniej, mając za sobą poprawę sytuacji w sektorach mleka i wieprzowiny, ogólne warunki pozostają niekorzystne. Rolnicy dalej muszą radzić sobie z niestabilnością rynków, wysokimi kosztami produkcji, rosnącymi wymaganiami klientów i trwającym rosyjskim embargo, które mocno uderzyło w nasz sektor. Producentów blokuje też rosnąca biurokracja związana w nową Wspólną Polityka Rolną (WPR). Sytuacja jest też trudna w sektorze roślin uprawnych i tam nastroje rolników podupadają. – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

Badanie przeprowadzane jest je dwa razy w roku i biorą w nim udział Belgia (Flandria), Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo (Anglia i Walia), ankietowanych jest ponad 8000 rolników.

Źródło: Copa – Cogeca