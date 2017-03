Nie zgadzamy się na stosowanie podwójnych standardów bezpieczeństwa mięsa

Copa i Cogeca wysłały do Komisji Europejskiej pismo wzywające do bardziej radykalnego sprzeciwu wobec importu brazylijskiego mięsa do UE po ostatnim skandalu związanym z mięsem na eksport.

– Nie możemy akceptować sytuacji, w której od 10 lat fałszuje się certyfikaty eksportowe i nie spełnia się wymogów weterynaryjnych. Nie po raz pierwszy brazylijskie władze oskarżane są o oszustwo. Niestety, nie zastosowano dostatecznie dużo środków naprawczych. Trzeba podjąć konkretne działania, które pozwolą na uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości”. Copa i Cogeca popiera decyzję Komisji Europejskiej w sprawie wycofania certyfikatu weterynaryjnego na import mięsa od czterech brazylijskich producentów zamieszanych w skandal. Ta decyzja nie jest jednak dostatecznym zabezpieczeniem na przyszłość. Musimy przyznać, że misje przeprowadzone przez biuro ds. żywności i weterynarii (FVO) oraz kontrole na granicach UE nie były w stanie wykryć zagrożenia w brazylijskim systemie bezpieczeństwa żywności, w którym problemy obecne są od ponad dziesięciu lat – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

W związku z tym, Copa i Cogeca wzywają Komisję do ściślejszego monitorowania kroków podejmowanych przez brazylijskie władze w celu zapewnienia, że pozostali producenci nie mają podobnych problemów i do stworzenia wskazówek na przyszłość. Komisja musi zapewnić, że produkty importowane do UE spełniają wysokie, unijne standardy. Europejscy rolnicy ich spółdzielnie nie mogą pozwolić sobie na obniżenie europejskich standardów bezpieczeństwa żywności ani na ryzyko utraty zaufania klientów przez skandal w kraju spoza UE. Co więcej, są oni zaangażowani w utrzymanie unijnych standardów produkcji – w przypadku mięsa wołowego, na przykład, osiągamy identyfikowalność bydła przez cały okres życia. To jest jedyny sposób na zapewnienie właściwego wdrażania standardów bezpieczeństwa żywności.

Copa i Cogeca nie zgadzają się na stosowanie podwójnych standardów bezpieczeństwa mięsa dla importu i dla rynku wewnętrznego i uważają, że Komisja musi podjąć dużo ostrzejsze działanie handlowe, takie jak narzucenie tymczasowego zakazu na brazylijski import do UE – podobny zakaz wprowadzono już dla wielu innych krajów spoza Unii.

– Trudności, jakie ma Brazylia we wdrażaniu europejskich standardów bezpieczeństwa rodzą obawy o toczące się rozmowy między UE a krajami Mercosur. W przypadku wołowiny, podtrzymujemy nasz apel o wdrożenie pełnego systemu identyfikowalności bydła przez cały okres życia. Uważamy, że ten system jest kluczowym warunkiem w dalszych etapach negocjacji z Mercosurem – dodaje Pesonen.

Źródło: Copa – Cogeca