Nie tylko dla serowarów

Z inicjatywy Europejskiej Fundacji rozwoju Wsi Polskiej ukazał się „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka”.

Opracowanie, które zawiera pierwszy w Polsce kompletny i syntetyczny opis zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną produkcji przy przetwórstwie mleka na sery i inne produkty mleczarskie przygotował dr Mirosław Sienkiewicz w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP.

Jak podkreśla EFRWP celem poradnika było stworzenie narzędzia, które w jasny i prosty sposób pomoże małym przetwórcom w opracowaniu oraz wdrożeniu procedur kontroli właścicielskiej i zagwarantuje, że wytwarzane przez nich produkty będą bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów.

Przedstawione w poradniku zagadnienia dostosowane są do specyfiki działalności przetwórstwa farmerskiego oraz rzemieślniczego. Publikacja zawiera zestawienie prostych oraz nieskomplikowanych środków kontroli, zrozumiałych dla małych przetwórców i będących w zasięgu ich możliwości.

– Pomimo, że poradnik jest adresowany przede wszystkim do producentów oraz instytucji i organizacji kształcących oraz wspierających rolników-producentów (np. ODR-y, stowarzyszenia serowarów), to jego ważną funkcją jest również to, że może stanowić istotne narzędzie dla instytucji, pomocne w nadzorze i kontroli w kontaktach z małymi przetwórcami mleka, weryfikowaniu prawidłowości przyjętego planu sanitarnego oraz monitorowaniu i zapobieganiu zagrożeniom sanitarnym. Publikacja uwzględnia praktyki Kodeksu Żywieniowego oraz wymagania bezpieczeństwa określone w przepisach Unii Europejskiej oraz krajowych – informuje EFRWP

Jak ustaliliśmy „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka” został wpisany przez Głównego Lekarza Weterynarii do Krajowych Wytycznych Dobrej Praktyki, prowadzonych przez Komisję Europejską.

W Polsce już od kilku lat produkcja serów przeżywa prawdziwy renesans . Wywarza się je zarówno w dużych zakładach mleczarskich jak i wielu chłopskich zagrodach. Nasz kraj jest obecnie piątym po Francji , Niemczech, Włoszech i Holandii producentem serów w Europie, a technologie jego wytwarzania są na światowym poziomie. Znacznie też w ostatnich latach w Polsce wzrosło spożycie sera. W minionym roku wyniosło ono 690 tys. ton i było o 32% większe niż w 2000 roku W przeliczeniu na jednego mieszkańca konsumpcja serów wzrosła o ponad 4 kg, czyli od prawie 14 kg do 18 kg.

Źródło: EFRWP