New Holland zaprasza na Dni Otwarte

Chcesz zobaczyć jak powstają maszyny rolnicze? Chciałbyś zwiedzić polską fabrykę kombajnów, hederów oraz pras New Holland w Płocku? Już niedługo będziesz miał ku temu okazję – New Holland organizuje dni otwarte.

New Holland Agriculture wkrótce odda do użytku 20-tysięczny egzemplarz żółtej prasy. Już w lutym pracownicy New Holland będą świętować ten wynik w fabryce w Płocku, która jest jednocześnie największym producentem kombajnów serii TC w Europie. Z tej okazji New Holland postanowił styczeń oraz luty dedykować kolejnej edycji Dni Otwartych i zaprosić klientów do zwiedzania płockiej fabryki. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zgłosić swój udział w tym wydarzeniu u najbliższego dealera.

Każdego dnia przewodnicy będą oprowadzać gości po zakładzie produkcyjnym. W programie wycieczki znajdzie się prezentacja fabryki, maszyn i oferty handlowej oraz zwiedzanie linii produkcyjnej, na której powstają kombajny zbożowe, prasy zbierające oraz hedery przeznaczone do zbioru zbóż i kukurydzy. Zakład produkcyjny zajmuje powierzchnię prawie 42 ha, dlatego goście będą poruszać się po nim z wykorzystaniem melexów elektrycznych. Zwiedzający przyjrzą się, jak powstają kombajny, prasy czy hedery New Holland. Zobaczą także, jak rygorystycznym testom kontroli jakości poddawane są produkty marki zanim trafią do polskich i światowych gospodarstw. W tej edycji, szczególna uwaga zwiedzających skierowana będzie w stronę produkcji kombajnów.

– W tej edycji Dni Otwartych chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na linię montażu kombajnów. Chcę podkreślić, że New Holland, jako jedyna marka w branży posiada fabrykę kombajnów zlokalizowaną w Polsce – mówi Łukasz Chęciński, marketing manager marki New Holland. – Klienci wysoko cenią nasze produkty i polegają na nich w pracy. To dla nas powód do wielkiej satysfakcji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że maszyny, które wyjeżdżają z fabryki w Płocku, to sprzęt tworzony w Polsce przy wykorzystaniu myśli technicznej rodzimych specjalistów. Możemy być dumni z tego, że jest to sprzęt, który promuje i wspiera polską gospodarkę. Dzięki Dniom Otwartym możemy przybliżyć rolnikom tajemnice produkcji maszyn New Holland „od podszewki” i przekazać im ciekawostki związane z marką. Chcemy dać klientom możliwość prześledzenia całego procesu produkcji maszyn, od działu konstrukcyjnego, przez montaż, aż po szczegółową kontrolę jakości – dodaje.

Organizatorzy Dni Otwartych postanowili każdy dzień wydarzenia przeznaczyć dla jednego z dealerów, którzy będą mogli przedstawić fabrykę zainteresowanym klientom ze swojej okolicy.

Dni Otwarte w fabryce New Holland

Czas trwania: od 23.01.2017 r. do 15.02.2017 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel).

Rezerwacja miejsc: chęć uczestnictwa w dniach otwartych należy zgłosić u najbliższego dealera New Holland.

źródło: New Holland