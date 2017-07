New Holland na Wystawie w Sitnie

Autoryzowany dealer marki New Holland – PHU ROLMAX zaprezentował 10 ciągników i kombajn na XXXI Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie (30czerwca – 2 lipca 2017 roku).

Wystawienniczej imprezie organizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoliwzięło udział ponad 400 wystawców – w tym producenci maszyn rolniczych oraz nawozów, ogrodnicy, a także około 150 hodowców. Wystawie towarzyszyły seminaria, w tym roku poświęcone gospodarce pasiecznej oraz uprawie orkiszu. Kluczowym punktem imprezy były konkursy dla hodowców owiec, bydła, koni i drobiu, które w każdej edycji cieszą się dużym zainteresowaniem gości.

W tym roku odwiedzający mieli okazję zobaczyć na wystawie 10 ciągników marki New Holland: m.in. T8.410AC, T7.175, T6.180, T4.75N oraz kombajn CR8.90. Na szczególną uwagę zasługuje model T8.410 AC, który został uznany za najlepszy wśród wszystkich zgłoszonych ciągników. Maszyna zdobyła III miejsce w głównym konkursie imprezy pt. Maszyna Wystawy.

– Podczas pokazów odwiedzający mieli okazję zapoznać się z budową i funkcjami naszych maszyn. Eksperci produktowi byli do dyspozycji gości przez cały czas trwania Wystawy, podpowiadając, jak dobrać parametry maszyny do wielkości areału oraz planowanych efektów pracy – mówi Dominika Karp-Skomra, specjalista ds. marketingu z firmy Rolmax

– Fakt, że ciągnik T8.410AC otrzymał wyróżnienie to dla nas powód do dużej satysfakcji. Jest to maszyna wszechstronna i niezawodna, wiodąca w swojej klasie, a przy tym należy do grupy najbardziej ekonomicznych ciągników typu full Powershift na rynku. Miło nam, że zauważono te cechy – dodaje Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland.

Źródło: New Holland