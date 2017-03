New Holland na AgroTech pokaże nowości

W dniach 17-19 marca 2017 r. sezon wiosenny rozpocznie Międzynarodowa Wystawa Targów Rolniczych AGROTECH w Kielcach. Pojawią się na niej czołowi producenci maszyn i sprzętu rolniczego, a wśród nich – New Holland.

Atrakcji, jak zwykle, nie zabraknie. Na stoisku pojawią się między innymi takie gwiazdy jak ciągnik T5.120, który został ukoronowany nagrodą Best Utility Tractor of the Year® 2017, czy nowość w rodzinie ciągników serii T7, model T7.165.

Niebawem rozpocznie się sezon prac polowych. Kombajny, traktory oraz prasy stoją w blokach startowych i za chwilę ruszą do pracy na polach i w sadach. Przed rozpoczęciem sezonu na dobre, rolnicy chętnie odwiedzają targi rolnicze, które dają przekrój nowości produktowych i rozwiązań technicznych na rynku. AGROTECH to miejsce, w którym trzeba być.

Na stoisku New Holland odwiedzający będą mogli zapoznać się z popularnymi maszynami i nowościami marki na sezon 2017. Goście po raz pierwszy zobaczą ciągnik T7.165S – z sześciocylindrowym, czterozaworowym silnikiem, którego moc maksymalna to 165 KM. Maszyna wyposażona jest w skrzynię biegów Range Command™ typu „semi-powershift” i posiada napęd na 4 koła. Pojawi się również reprezentacja ciągników T6 oraz wyróżniony T5.120, który otrzymał nagrodę Best Utility Tractor of the Year® 2017 – wyróżnienie zostało ogłoszone na wystawie EIMA we włoskiej Bolonii.

Podczas targów AGROTECH nie zabraknie również flagowych modeli żółtych kombajnów i nowoczesnych pras zwijającychm.in BR120 Utility oraz Roll Baler 125 Combi.

Podczas trwania wystawy goście będą mogli porozmawiać z ekspertami marki New Holland: regionalnymi kierownikami sprzedaży, sprzedawcami zatrudnionymi u autoryzowanych dealerów New Holland oraz ze specjalistami produktowymi. Rolnicy będą mogli otrzymać szczegółowe informacje na temat produktów oraz wymienić opinie na temat użytkowania sprzętu. Do dyspozycji zwiedzających będą także specjaliści CNH Industrial Capital, którzy udzielą niezbędnych informacji na temat specjalnych ofert Finansowania Fabrycznego rolnikom zainteresowanym poszerzeniem floty swoich maszyn.

– Agro Tech to targi, które cieszą się dużym uznaniem w branży. Jak zwykle, spodziewamy się dużego zainteresowania naszym stoiskiem, tym bardziej, że po raz pierwszy pokażemy model ciągnika T7.165S. Rozmowa z każdym odwiedzającym to dla nas istotne doświadczenie, które pozwala na wymianę doświadczeń z Klientami – mówi Łukasz Chęciński, marketing manager marki New Holland. – To ważne, by osoby, które posiadają sprzęt lub planują jego zakup mogły zobaczyć z bliska i optymalnie dostosować parametry wybranej maszyny do swoich potrzeb, a w konsekwencji zmaksymalizować wydajność pracy. Temu służą konsultacje. Z naszego punktu widzenia bardzo istotny jest bezpośredni kontakt z użytkownikami maszyn. Opinie i sugestie na temat sprzętu, które otrzymujemy podczas wystaw takich jak AGROTECH, są dla nas nieocenionymi wskazówkami. Dzięki nim możemy stale udoskonalać produkty – dodaje.

Podczas targów odwiedzający będą mogli wypróbować symulator Precyzyjnego Rolnictwa New Holland, który pozwala wypróbować w praktyce najnowsze rozwiązania i osobiście sprawdzić, jakie korzyści płyną z nowoczesności w agrotechnice.

źródło: New Holland