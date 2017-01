Najnowsze ładowarki teleskopowe Claas SCORPION są już dostępne!

Coraz częściej w gospodarstwach rolnych pojawiają się ładowarki teleskopowe. Claas proponuje więc udoskonalone maszyny SCORPION, które ponad rok temu zaprezentowano podczas wystawy Agrotechnica w Hanowerze. Claas, jako pierwszy na rynku proponuje opcjonalnie wielozłącze jako wyposażenie fabryczne dla ładowarek teleskopowych, na potrzeby szybkiego i komfortowego dołączania i odłączania przyłączy hydraulicznych podczas wymiany narzędzi roboczych.

Na targach Agritechnica 2015 zaprezentowany został model maszyny SCORPION ze stopniem emisji spalin Stage IV, charakteryzujący się większą mocą silnika oraz wyższym komfortem. Już teraz dostępne są najnowsze modele wzbogacone o nowe funkcje i dodatkowe elementy wyposażenia, które zapewniają jeszcze większy komfort i łatwiejszą obsługę. Należą do nich między innymi funkcja potrząsania do prac z użyciem szufli, wielozłącze do szybkiego dołączania i odłączania narzędzi roboczych oraz dodatkowe warianty ogumienia.

Ładowarki teleskopowe są w gospodarstwach rolnych wykorzystywane jako podstawowe maszyny do przeładunku materiału. W tym zakresie zastosowań, nacisk kładziony jest przede wszystkim na wysoką moc, ekonomiczność oraz komfort użytkowania. Model CLAAS SCORPION spełnia te oczekiwania w optymalny sposób. Szeroka paleta produktów obejmująca wysokości podnoszenia od 6,15 do 8,75 m i udźwigi w zakresie od 3,0 do 5,5 t zapewnia odpowiednie rozwiązanie dla każdego gospodarstwa.

Wszystkie modele SCORPION dostępne są do wyboru z silnikami 4-cylindrowymi ze stopniem emisji spalin Stage IV dla krajów o surowszej normie (HRC) lub Stage IIIA dla krajów o łagodniejszej normie emisji spalin (LRC). Sprawdzone systemy, takie jak SMART ROADING i SMART HANDLING, zapewniają ponadto inteligentną technologię napędu i dodatkowy komfort podczas wszystkich prac.

Nowa funkcja potrząsania ułatwia opróżnianie szufli

System SMART HANDLING montowany seryjnie we wszystkich ładowarkach teleskopowych CLAAS gwarantuje większe bezpieczeństwo eksploatacji i liczne funkcje automatyczne, które pozwalają na odciążenie operatora podczas różnych prac. Nowością jest funkcja potrząsania, która ułatwia opróżnienie szufli w przypadku wilgotnych i przywierających materiałów, takich jak obornik, kompost lub ziemia. Ramieniem teleskopowym można poruszać również przy dezaktywowanej funkcji potrząsania. Funkcję potrząsania aktywuje się komfortowo za pomocą kombinacji przycisków na joysticku, dzięki czemu można ją w każdej chwili włączyć lub wyłączyć podczas pracy maszyny.

Kolejną funkcją automatyczną systemu jest automatyczny powrót szufli do zapamiętanej pozycji. Dzięki tej funkcji można każdorazowo zapisać dowolną pozycję narzędzia roboczego, a następnie zaledwie jednym naciśnięciem przycisku przemieścić w tę pozycję szuflę w sposób automatyczny.

Nowe wielozłącze dla szybkiej i komfortowej wymiany narzędzi roboczych

Na potrzeby szybkiego i komfortowego dołączania i odłączania przyłączy hydraulicznych podczas wymiany narzędzi roboczych teraz we wszystkich modelach SCORPION oprócz redukcji ciśnienia za pomocą przycisku z przodu wysięgnika dostępne jest również opcjonalnie wielozłącze. To rozwiązanie sprawdziło się już znakomicie w ciągnikach CLASS z ładowaczem czołowym. Tym samym CLAAS jest pierwszym producentem, który oferuje tę opcję jako wyposażenie fabryczne dla ładowarek teleskopowych. Nowe wielozłącze dostępne jest w wersji podwójnej lub poczwórnej.

Kolejnymi atrakcyjnymi opcjami nowego modelu SCORPION są solidne ogumienie Bibload firmy Michelin oraz sprawdzony system CLAAS TELEMATICS do analizy wydajności i dokumentacji.

Koncepcja napędu

SCORPION napędzany jest silnikami Deutz nowej generacji. Szczególnie modele SCORPION 7050 do 6030 wyróżniają się podwyższonym momentem obrotowym (+4%) i większą mocą silnika (+11%) w porównaniu z wcześniejszymi modelami. Moc silnika w modelach SCORPION sięga od 100 kW/136 KM do 115 kW/156 KM w dwóch największych modelach SCORPION 7055 i 9055. Wszystkie silniki pracują w technologii oczyszczania spalin z katalizatorem oksydacji oleju napędowego (DOC) i katalizatorem SCR (selektywna redukcja katalityczna) oraz z zastosowaniem AdBlue. Największe modele są dodatkowo fabrycznie wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF).

Optymalna dynamika jazdy z VARIPOWER i SMART ROADING

Najnowsze modele SCORPION można na zamówienie wyposażyć w inteligentny hydrostatyczny napęd jezdny VARIPOWER. Bezstopniowy system pracuje w pełni automatycznie i zapewnia w całym zakresie prędkości optymalną siłę posuwu, aż do maksymalnej prędkości wynoszącej 40 km/h. Modele SCORPION 7044 do 9055 dostępne są również w wersji z maksymalną prędkością 30 km/h z podwyższoną siłą posuwu, dodatkowo wyposażonej fabrycznie w system VARIPOWER PLUS obejmujący również SMART ROADING. SMART ROADING umożliwia jeszcze większą wydajność, ponieważ prędkość obrotowa silnika podczas jazdy po drogach przy zachowaniu maksymalnej prędkości zostaje automatycznie obniżona. Rezultat: mniejsze zużycie paliwa i zredukowany poziom hałasu przy tej samej mocy silnika. SMART ROADING dostępny jest na życzenie również dla modeli SCORPION 7035 do 6030.

Kabina: większe bezpieczeństwo i lepsza orientacja

Do pakietu bezpieczeństwa i komfortu modelu SCORPION należą indywidualnie ustawiane stopnie zapewniające większe bezpieczeństwo i dodatkowy uchwyt na słupku B ułatwiający wsiadanie i wysiadanie. Modele 9055, 7055, 7050 i 7044 wyposażone są w elektroniczny hamulec postojowy, który zintegrowany jest w podłokietniku, dzięki czemu jest łatwo dostępny dla kierowcy. Gdy kierowca opuszcza pojazd, hamulec uruchamiany jest automatycznie przez włącznik w fotelu kierowcy – to kolejne rozwiązanie wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo. Również zwalnianie hamulca ręcznego jest bardzo łatwe. Wystarczy jednoczesne naciśnięcie pedału hamulca i przełącznika wyboru kierunku jazdy. Wszystkie wskaźniki zintegrowane są w słupku A kabiny i oznaczone kolorystycznie. Umożliwia to szybką orientację i ułatwia odczyt stanów roboczych maszyny podczas pracy. Modele SCORPION 9055 do 7044 są ponadto seryjnie wyposażone w umieszczoną na zewnątrz osłonę FOPS (Falling Object Protective Structure) o strukturze żebrowej, która gwarantuje optymalną widoczność i swobodę ruchów głowy.

Wszystkie maszyny i nowe opcje modeli SCORPION są już dostępne u dilerów.

źródło: Claas Polska