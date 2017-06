Najlepsi z najlepszych

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego 20 czerwca 2017 roku, odbył się finał XXIV edycji konkursu AgroLiga. W uroczystości udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski oraz prezesi AR i MR, ARR i KRUS.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych polskich rolników i firm rolnych, którzy osiągnęli wysokie efekty ekonomiczne, a jednocześnie stanowią doskonały przykład do naśladowania dla ludzi zamierzających realizować się w agrobiznesie.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy oraz w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Na szczeblu wojewódzkim organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub.

W tym roku mistrzami krajowymi AgroLigi zostali w kategorii rolników indywidualnych –Alina i Krzysztof Spychalscy z Pikutkowa , województwo kujawsko – pomorskie . Natomiast w kategorii firmy – Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. w Łomży , województwo podlaskie.

Alicja i Krzysztof Spychalscy prowadzą w Pikutkowie 80-hektarowe gospodarstwo, specjalizujące się w uprawie warzyw gruntowych. Cebula uprawiana jest na 15 ha, buraczek czerwony na 15 ha, marchew na15 ha, pomidor na 15 ha. Na pozostałej powierzchni zasiewana jest pszenica. Rocznie z gospodarstwa do zakładów przetwórczych Maspex w Olsztynku i Agros Nova w Łowiczu wyjeżdża ok. 250 tirów warzyw wysokiej jakości, wynikającej ze stosowania w gospodarstwie najnowszych technologii upraw. Całość produkcji warzyw sprzedawana jest poprzez Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Ziemia Kujawska” we Włocławku, Gospodarstwo dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem do uprawy i zbioru warzyw ( opryskiwacz samojezdny z pełną automatyką, samopoziomujące kopaczki, ciągniki rolnicze wyposażone w system satelitarny prowadzenia precyzyjnego maszyn). Posiada także w pełni zautomatyzowany rozsiewacz nawozów z wagą, który połączony jest z mapą zasobności pól i w sposób bardzo precyzyjny dawkuje nawozy dla danej rośliny oraz nowoczesną w pełni zmechanizowaną bazę przechowalniczą. Aby ograniczyć wydatki związane z zużyciem energii, w gospodarstwie zostały zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne o mocy 10 KW, od wielu lat wykorzystywane są także dwie turbiny wiatrowe o mocy 500 KW.

Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. – to nowoczesna firma wyłącznie z polskim kapitałem, produkująca pasze wg najwyższych światowych standardów, z ponad

20-letnim doświadczeniem w produkcji mieszanek produkcyjnych. Wytwarza się tutaj najwyższej jakości pasze dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Głównym celem firmy jest tworzenie nowych, innowacyjnych produktów spełniających rosnące zapotrzebowanie zwierząt, oraz wymagań hodowców w uzyskiwaniu najlepszych wyników produkcyjnych. W 2015 r. została uruchomiona druga w Grupie Agrocentrum, nowoczesna wytwórnia pasz produkcyjnych w Grajewie, posiadająca system higienizacji pasz oraz linia podwójnej granulacji pasz bydlęcych. Obecny potencjał produkcyjny wynosi 180 tys. ton pasz i premiksów rocznie. W bazie recepturowej Grupy Agrocentrum jest blisko 300 receptur, które w miarę zapotrzebowania klientów zakład może realizować. W fabryce zastosowano topowe rozwiązania stosowane na świecie: linie naważania (dozowanie makro i mikro oraz dozowanie płynów), linia rozdrobnienia i mieszania oraz linie granulacji (podwójna granulacja, granulowanie z higienizacją). Zakład, który zatrudnia blisko 100 osób, został tak zaplanowany, że w miarę zwiększających się potrzeb można będzie zamontować tu dodatkowe linie produkcyjne. Produkty są testowane na własnych fermach krów mlecznych, brojlerów i indyków – umożliwia to dostarczenie klientom sprawdzonych rozwiązań zapewniających pozytywne wyniki ekonomiczne.