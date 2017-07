Najaktywniejsze Liderki Wiejskie Mazowsza

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego organizuje IV edycję konkursu na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim. Jego celem jest przede wszystkim rozbudzenia aktywności społecznej w województwie, a w szczególności pogłębienie wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na Mazowszu.

Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.), zamieszkałych stale na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

– Karty zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 1 września 2017 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie)

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–46 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska” – informują organizatorzy konkursu.

Na zwyciężczynie poza tytułem – ,, Najaktywniejszej Liderki ‘’ – czekają też atrakcyjne nagrody finansowe. Łączna pula nagród to 15.000 zł

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: KSOW