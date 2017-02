Nagroda Srebrnego Gryfa Województwa Zachodniopomorskiego na wyjątkowy jubileusz AGROSKŁAD Nowakowski sp.j.

9 lutego br. w hotelu „Pod Dębami” w Maszewie (woj. zachodniopomorskie) wspólnie z przedstawicielami władz szczebla wojewódzkiego, władz lokalnych, pracownikami, klientami i partnerami firma AGROSKŁAD świętowała swój jubileusz 25- lecia istnienia.

Za swoją wieloletnią działalność AGROSKŁAD otrzymał z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy nagrodę Srebrnego Gryfa Województwa Zachodniopomorskiego. Odznaka ta ustanowiona w 2002 roku przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, nadawana jest osobom, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.

Uczestnicy spotkania mieli również okazje zapoznać się z informacjami o nawozach płynnych i granulowanych Grupy Azoty. Firma BASF i Arysta zaprezentowała swoje nowości rynkowe na sezon 2017, zaś firma DuPont przeszkoliła rolników jak walczyć z mączniakiem rzekomym stosując preparaty fungicydowe tejże firmy.

Przypomnijmy, że firma AGROSKŁAD działa na terenie województwa zachodniopomorskiego, jak również pomorskiego i lubuskiego, a swoim klientom oferuje nawozy, środki ochrony roślin, pasze oraz materiał siewny renomowanych producentów.

Klientami AGROSKŁADU są zarówno gospodarstwa domowe, rolnicy indywidualni, firmy handlowe, jak i instytucje. Agroskład posiada dwa punkty sprzedaży w województwie zachodniopomorskim: w Maszewie oraz Świętym k/Stargardu. Oprócz artykułów do produkcji rolnej klienci mają do dyspozycji szeroki asortyment artykułów ogrodniczych oraz przemysłowych, czy skład opału. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma otworzyła w 2016 roku w Maszewie nowy punkt sprzedaży materiałów budowlanych – Market Budowlany. AGROSKŁAD chce być jak najlepszym partnerem handlowym dla swoich klientów, dlatego zainwestowała w trzy SAMOCHODY MOBILNE specjalizujące się w bezpośredniej sprzedaży pasz dla zwierząt gospodarskich. W każdym tygodniu odwiedzają one ok. 200 miejscowości dostarczając środki żywienia zwierząt oraz wiele artykułów przydatnych w każdym gospodarstwie domowym.

Poniżej zapraszamy na krótki film z inauguracji oraz fotogalerię.