Rolnicy będą w tym roku mogli już na nowych zasadach ubezpieczać swoje uprawy, ponieważ parlament uchwalił, a prezydent podpisał, nowelizację ustawy o ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zaproponowane przez rząd zmiany mają na celu przede wszystkim zmianę sposobu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną wysokością dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

Nowa ustawa umożliwi ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka, przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65%, w najbardziej powszechnych uprawach rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe). Tym samym celem ustawy jest ograniczenie ryzyka utraty przez producentów rolnych przychodów na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

– Przedłożona ustawa zakłada, że dopłaty do składek ubezpieczenia, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej swoim zakresem jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych przez rolnika rodzajów ryzyk, będą przysługiwały w wysokości do 65% składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego lub kilku rodzajów ryzyka nie przekroczą maksymalnych stawek taryfowych. Jeżeli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą stawki maksymalne sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Natomiast w przypadku umów ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, po przekroczeniu stawek taryfowych, dopłata do składki będzie przysługiwała do 65% składki do stawek taryfowych odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki zapłaci w całości rolnik. Analogiczne do powyższych zasady będą obowiązywały w przypadku przekroczenia maksymalnych stawek ubezpieczenia od wszystkich rodzajów ryzyka – informuje Kancelaria Prezydenta RP.