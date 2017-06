Na kontach rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom do 14 czerwca br. 14,211 mld zł, czyli 97,28 proc. przewidzianej do wypłaty kwoty środków na płatności bezpośrednie za 2016. Wypłacona do 14 czerwca 20174 r. kwota płatności jest o 365 mln zł wyższa od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Natomiast z tytułu ONW AR i MR przekazała do tej pory rolnikom 1,260 mld zł. Stanowi to 95,96 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności.

– Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015. Do 14 czerwca 91,93 proc. rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich mniej o 12,45 pp. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 roku – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MR i RW