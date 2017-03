Z myślą o wyrównywaniu szans

Program Stypendialny Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z mniejszych miejscowości, którzy bardzo dobrze się uczą, mają ponadprzeciętną motywację, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Rekrutacja do XV edycji Programu prowadzona jest do 15 kwietnia. W roku szkolnym 2017/2018 do programu będzie mogło dołączyć 50 uczniów.

– Realizowany przez nas program obejmuje wsparcie podczas 3 lat nauki w liceum oraz stypendium na I rok studiów. Pokrywamy uczniom koszty pobytu w internacie, wyżywienia, podręczników, wydatków na rozwój naukowy i kulturalny. Od 2003 roku blisko 700 młodych osób otrzymało szansę nauki w 5 najlepszych szkołach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Szczecinie, z którymi Fundacja i Bank BGŻ BNP Paribas związane są wieloletnią współpracą. W ramach programu nawiązujemy również relację z gimnazjami w całej Polsce, z wielu z nich corocznie dołączają do Klasy kolejni stypendyści. Także pracownicy Banku z całej Polski angażują się w realizację programu, uczestnicząc w akcji rekrutacyjnej – dbając, aby informacja o stypendium dotarła do tych, którzy potrzebują wsparcia – informuje Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes Fundacji BGŻ BNP Paribas.

Ponadto program zapewnia dostęp do nagród stypendialnych oraz wieloletnie wsparcie także w rozwoju zawodowym, a program „Możesz na mnie Polegać” angażuje społecznie stypendystów w działania wolontariackie oraz umożliwia realizację własnych projektów prospołecznych.

Do tej pory Klasę ukończyło ponad 500 stypendystów. Wszyscy dostali się na wymarzone uczelnie wyższe. Od 2007 roku tworzą Stowarzyszenie Absolwentów, które wspiera ideę programu oraz jego kontynuację, a także realizuje społecznie użytecznie zadania z zakresu kultury i edukacji.

Źródło: BGŻBNP Paribas