Mniejsze zbiory warzyw gruntowych

Niekorzystne warunki pogodowe w kwietniu i maju zdaniem analityków z Agencji Rynku Rolnego spowodowały, że zbiory warzyw gruntowych w Polsce w 2017 r. mogą być o 3% mniejsze w stosunku do zbiorów w roku 2016 i wynieść 4,4 mln ton. Równocześnie zbiory warzyw pod osłonami będą prawdopodobnie zbliżone do ubiegłorocznych i wyniosą około 1,1 mln ton.

Przewiduje się, że produkcja pieczarek w 2017 r. wzrośnie do 325 tys. ton, tj. o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost produkcji pieczarek wynika ze zwiększenia areału ich uprawy w związku z rosnącym popytem przede wszystkim na rynkach zagranicznych.

– W czerwcu 2017 r. ceny większości warzyw oferowanych rolnikom przez spółdzielnie ogrodnicze były wyższa niż w maju br. Najbardziej podrożała kapusta biała (o 37%, do 1,07 zł/kg) i buraki ćwikłowe (o 29%, do 0,81 zł/kg). W mniejszym stopniu wzrosły ceny cebuli (o 10%, do 0,66 zł/kg) i marchwi (o 6%, do 0,74 zł/kg). Nieznacznie obniżyły się ceny pieczarek (o 3%, do 4,90 zł/kg), a ceny pomidorów spod osłon spadły (o 31%, do 2,81 zł/kg). W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny kapusty białej i pomidorów spod osłon były wyższe odpowiednio o 39% i o 21%. Ceny pieczarek utrzymały się na poziomie sprzed roku, a pozostałe ceny warzyw uległy obniżeniu. Najbardziej potaniała cebula (o 51%) oraz marchew (o 46%). W mniejszym zakresie obniżyły się ceny buraków ćwikłowych (o 10%) – informuje ARR.

