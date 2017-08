Mniej jabłek

Eksperci z Agencji Rynku Rolnego prognozują , że w 2017 r. zbiory owoców z drzew będą o około 30% niższe niż w roku poprzednim i wyniosą 2,8 mln ton.

– Zbiory jabłek zmniejszą się o 28% do 2,6 mln ton. Spośród owoców z drzew procentowo najbardziej spadnie produkcja brzoskwiń (o 72%, do 3 tys. ton), wiśni (o 59%, do 80 tys. ton) i czereśni (o 55%, do 24 tys. ton).

Szacuje się, że zbiory owoców jagodowych obniżą się o około 18%, do 470 tys. ton. Spośród owoców jagodowych największy spadek zbiorów (o 32%, do 85 tys. ton) będzie miał miejsce w przypadku porzeczek czarnych. Produkcja truskawek przewidywana jest na poziomie 175 tys. ton, a malin na 110 tys. ton, odpowiednio o 11% i 15% niższym niż rok wcześniej – informuje ARR.

Źródło: ARR