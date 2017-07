Mleko na plusie

Producenci mleka nie mają powodów do narzekań, ponieważ nadal utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka. W stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego wzrost wynosi ok. 3,5 proc.

Wzrasta też cena skupu mleka. W czerwcu wyniosła ona 131,53 zł/100 kg, co stanowi wzrost o 1,1 proc. względem maja br. i o 29,3 proc. w stosunku do czerwca 2016 r. Wzrastają również ceny przetworów mlecznych. W największym stopniu w skali roku podrożało masło i sery.

Produkcja serów w porównaniu do pierwszej połowy ub. roku wzrosła ok. 5,7 proc., a produkcja mleka ok. 5,6 proc. Natomiast produkcja masła spadła ok. 2,4 proc.

Źródło: MRiRW