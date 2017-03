Mleczna kampania po patronatem MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło honorowym patronatem program „Mamy kota na punkcie mleka”. Kampania jest również objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencje rynku Rolnego.

W projekcie realizowanym przez Polską Izbę Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka chodzi o to, by w jak najbardziej atrakcyjny sposób przekazać dzieciom wiedzę na temat dobroczynnych właściwości odżywczych i zdrowotnych mleka oraz przetworów mleczarskich. To właśnie m.in. doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– Gratuluję pomysłu zorganizowania projektu, którego celem jest wzmacnianie pozytywnych wzorców żywieniowych, przedstawienie korzyści z wprowadzania do codziennej diety mleka i jego przetworów oraz wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych u uczniów klas I-III – napisał w uzasadnieniu przyznania honorowego patronatu Piotr Gajewski, dyrektor w Departamencie Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mleko jest bardzo ważne w diecie dzieci. To źródło białka, które jest podstawowym budulcem kości i zębów, a także narządów i mięśni. Zawiera wapń oraz inne składniki mineralne, takie jak magnez, potas, fosfor, cynk oraz witaminy A, D, E, K oraz z grupy B. Mleko i jego przetwory są nie tylko zdrowe i wartościowe, ale dają mnóstwo możliwości na przygotowanie z nich smacznych, szybkich i tanich posiłków.

Polska Izba Mleka przypomina, że rekrutacja szkół podstawowych do bezpłatnego programu „Mamy kota na punkcie mleka” trwa. Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową kampanii www.kochammleko.pl.

Kampania „Mamy kota na punkcie mleka” jest realizowana dzięki Polskiej Izbie Mleka oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: PIM