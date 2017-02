Maszyny i urządzenia rolnicze na dużym minusie

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że rynek leasingu maszyn i urządzeń rolniczych zakończył rok 2016 znaczącym spadkiem – aż 22,6 proc. r/r. Łączna wartość sfinansowanego w 2016 r. poprzez leasing i pożyczki sprzętu rolniczego wyniosła 3,02 mld zł, przy wyniku 3,90 mld rok wcześniej.

Jednak branża leasingowa ma powody do zadowolenia – łącznie firmy leasingowe sfinansowały w 2016 r. środki trwałe o rekordowej wartości 58,1 mld zł, co oznacza 16,6-proc. wzrost w porównaniu do 2015 r.

W 2016 r. dwa segmenty rynku leasingu odnotowały w Polsce znaczący, dwucyfrowy wzrost – pojazdy lekkie (do 3,5t) z wynikiem +30,9 proc. r/r oraz segment transportu ciężkiego (+27,7 proc. r/r). O ile bardzo dobra koniunktura na rynku pojazdów w sposób kluczowy przełożyła się na znakomity wynik całej branży, to segment maszyn i urządzeń rok 2016 zakończył spadkiem finansowania (-3,4 proc. r/r). O wyniku tym zadecydował przede wszystkim spadek inwestycji w maszyny i urządzenia rolnicze (-22,6 proc. r/r), poligraficzne (-9,6 proc. r/r) oraz sprzęt dla przemysłu spożywczego (-8,0 proc. r/r).

– Powodem tej sytuacji był przede wszystkim koniec perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i oczekiwanie na nową pulę środków z funduszy unijnych na zakup nowego sprzętu dla rolników – mówi Mikołaj Grzegorczyk, dyrektor Departamentu Technologii Idea Leasing SA.

Jak dodaje ekspert Idea Leasing, zauważalną tendencją w sprzedaży maszyn rolniczych w 2016 roku było większe zainteresowanie rolników zakupem sprzętu używanego i poszukiwanie korzystniejszych źródeł finansowania, np. o dłuższym okresie spłaty. Jest to to bardzo naturalna tendencja w momencie braku, czy ograniczenia funduszy unijnych.

Duże spadki w sprzedaży maszyn rolniczych u największych producentów w 2016 roku znalazły swoje odzwierciedlenie zarówno w wyniku Grupy Idea Getin Leasing, jak i całej branży leasingowej w Polsce. Jednak Grupa Idea Getin Leasing odnotowała w 2016 r. najniższy spadek udzielonego finansowania dla branży rolniczej w stosunku do roku 2015 niż odnotował cały rynek leasingowy w Polsce.

Jak wyjaśnia Mikołaj Grzegorczyk, zadecydowało o tym kilka czynników: znakomite zrozumienie branży, potrzeb klienta oraz dostawców sprzętu rolniczego, szybkie dostosowywanie oferty Idea Leasing do zmian rynku, uelastycznienie procedur dotyczących finansowania używanego sprzętu rolniczego, czy możliwość finansowania maszyn i urządzeń nawet przez 10 lat.

Grupa Idea Getin Leasing jest liderem rynku leasingu w Polsce. Rok 2016 zakończyła z portfelem nowych umów o wartości ponad 5,9 mld zł, co stanowi 10,2 proc. rynku. Przedstawiciele Idea Leasing spodziewają się ożywienia rynku leasingu maszyn i urządzeń rolniczych w 2017 r.

– Liczymy przede wszystkim na efekt uruchomienia dofinansowań do zakupu maszyn ze strony ARIMR oraz wzrost cen produktów rolnych, co przełoży się na zwiększenie popytu inwestycyjnego wśród rolników i zainteresowanie pożyczkami jako atrakcyjnym zewnętrznym źródłem finansowaniem – dodaje Mikołaj Grzegorczyk.

Źródło: Idea Leasing SA