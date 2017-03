Maszyny Agro-Masz z gwarancją i certyfikatem jakości

Już piąta polska firma dołączyła do programu My Inner Strenx. Co to oznacza? Od teraz maszyny Agro-Masz mają już certyfikat jakości, a więc potwierdzenie, że dany produkt ma optymalną wytrzymałość i lekkość oraz wykonany jest ze stali Strenx zgodnie ze specyfikacjami projektowymi i materiałowymi SSAB. A więc jest najwyższej jakości.

AGRO-MASZ Paweł Nowak jest piątą firmą z Polski, która dołączyła do programu SSAB My Inner Strenx. Partnerami programu mogą być producenci korzystający ze stali Strenx o wysokiej wytrzymałości. Certyfikat My Inner Strenx potwierdza, że dany produkt ma optymalną wytrzymałość i lekkość oraz wykonany jest ze stali Strenx zgodnie ze specyfikacjami projektowymi i materiałowymi SSAB. Znak My Inner Strenx jest zarezerwowany tylko dla wiodących producentów wykazujących się wiedzą i innowacyjnością w stosowaniu stali o wysokiej wytrzymałości, tak przydatnej w takich branżach jak przemysł dźwigowy i transportowy, rolnictwo, przemysł morski, kolejowy i budowlany.

Nadanie certyfikatu My Inner Strenx oznacza także ścisłą współpracę SSAB i klientów prowadzącą do najlepszego wykorzystania możliwości, jakie daje użycie stali Strenx w końcowych produktach. Partnerstwo w ramach programu My Inner Strenx obejmuje wsparcie techniczne w zakresie doboru stali i rozwiązań materiałowych, jak również doradztwo dotyczące przetwarzania stali Strenx. SSAB dzieli się z uczestnikami programu najnowszą wiedzą na temat produktów i metod ich obróbki. Partnerzy mogą też korzystać z bezpośredniej komunikacji z SSAB Knowledge Service Center, gdy szukają innowacyjnych sposobów projektowania przy użyciu stali Strenx. Firma Agro-Masz otrzymała więc w ten sposób wsparcie merytoryczne, dzięki któremu będzie mogła tworzyć jeszcze lepsze i bardziej innowacyjne maszyny.

Partnerzy programu, do których dołączył właśnie AGRO-MASZ, korzystają z priorytetowego dostępu do usług i zasobów SSAB przy projektowaniu, rozwoju i produkcji obecnych i nowych produktów. AGRO-MASZ stawia przede wszystkim na innowacyjne technologie oraz najwyższej jakości surowce i produkty, z których wykonywane są maszyny rolnicze. Do rozwoju oferty na wymagającym rynku firma stosuje najwyższej jakości materiały gwarantowane przez renomowanych dostawców. Stąd bliska współpraca między SSAB a firmą AGRO-MASZ:

– To właśnie produkty SSAB umożliwiają produkcję mocniejszych i lżejszych konstrukcji z zachowaniem wszystkich parametrów. Zyskujemy na tym my jako producent, zużywając mniej surowca, ale przede wszystkim klient, który dostaje produkt lżejszy i przynoszący tym samym większe oszczędności w codziennym użytkowaniu. Powyższe możliwe jest do osiągnięcia poprzez wykorzystanie stali Strenx 700 MC, którą stosujemy w skomplikowanych konstrukcjach nośnych naszych urządzeń – podsumowuje właściciel firmy, Paweł Nowak.

źródło: SSAB