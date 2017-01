Marka New Holland już od ośmiu lat na podium

Znane są już wyniki sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce za 2016 rok. W okresie od stycznia do grudnia polscy rolnicy zarejestrowali 8 761 nowych maszyn, a więc o 3 556 traktorów mniej niż w roku ubiegłym 2015. Najwyższą sprzedaż z wynikiem 1 291 sztuk osiągnęła marka New Holland i tym samym niebieskie ciągniki utrzymały pozycję lidera na rynku, stając po raz ósmy na najwyższym podium.

Miniony rok dla branży rolniczej był dużym wyzwaniem. W pierwszym półroczu, firmy (producenci, importerzy, dystrybutorzy) zanotowały znaczne zmniejszenie sprzedaży nowych ciągników, głównie z powodu niepełnej dostępności subwencji i dopłat unijnych, spadku cen płodów rolnych oraz lokalnych zmian pogodowych (wymrożenia, susze), na rzecz wzrostu zakupów na rynku maszyn używanych. Pod względem słupków sprzedaży pozytywnie wyróżnił się wrzesień, gdzie można było zaobserwować wzrost transakcji zwłaszcza u liderów branży, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

– Zeszły rok dla branży rolniczej nie był łatwy. Tym bardziej cieszy nas to, że możemy pochwalić się najwyższą ilością rejestracji nowych ciągników na polskim rynku. Fakt, że od ośmiu lat stajemy na najwyższym podium pod względem sprzedaży nowych ciągników, jest dla nas powodem do wielkiej satysfakcji i dumy – mówi Adam Sulak, business director New Holland. – Taki wynik świadczy o zaufaniu, jakim klienci darzą produkty New Holland. Dla nas jest to szczególnie cenna informacja płynąca z rynku, w tak bardzo trudnym okresie, co z pewnością jeszcze bardziej nas zmobilizuje, by zagwarantować naszym klientom najwyższe standardy obsługi pod względem sprzedażowym i serwisowym. Tym bardziej, będziemy dokładać wszelkich starań, by utrzymać naszą pozycję lidera rynku, sprzedając produkty najwyższej jakości z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą być partnerem rolnika na każdym polu – dodaje.

Z danych rejestracyjnych przedstawionych przez Martin & Jacob Sp. z o.o. wynika, że wśród wszystkich zarejestrowanych maszyn wyłania się wyraźnie grono liderów branży tj. New Holland, John Deere, Zetor, Kubota, Case IH, Ursus, Deutz-Fahr i Claas, którzy wyraźnie dominują nad pozostałymi markami pod względem sprzedanych i zarejestrowanych traktorów. Biorąc powyższe pod uwagę, a więc kryterium rejestracji nowych maszyn, to z wszystkich firm obecnych na rynku ciągników rolniczych, wymienione wyżej 8 firm, z najlepszymi wynikami sprzedaży pokrywa łącznie ok. 78 % rynku.

za: New Holland na podstawie danych Martin & Jacob Sp. z o.o.