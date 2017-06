Lubię kaszę – letnie kulinarne inspiracje

Lato to wyjątkowa pora roku, która obfituje w świeże i lokalne produkty, co sprzyja eksperymentowaniu w kuchni – zupa z rzodkiewek z jęczmienną, cukiniowe placki z kaszą owianą i wędzonym pstrągiem, pęczak ze szparagami oraz botwiną, czy deserowe jaglane babeczki z truskawkami. Trzy ambasadorki 5. edycji kampanii „Lubię kaszę” zachęcają do udania się w kulinarną podróż po nowych smakach i niebanalnych połączeniach sezonowych warzyw i owoców z polską kaszą.

Kasza dobrze smakuje przez cały rok, jednak w sezonie letnim zasługuje na szczególne uznanie. Zawdzięczamy to obecności świeżych, rodzimych warzyw i owoców, które w połączeniu z tym produktem zbożowym tworzą niebanalne zestawy kolorów, smaków i aromatów. Tajniki gotowania z wykorzystaniem lokalnych i sezonowych produktów doskonale znają trzy ambasadorki 5. edycji kampanii „Lubię kaszę” – Anna Kowalczyk, autorka bloga „Nasza kasza”, Justyna Ratajczak, prowadząca bloga „Tysia gotuje’, a także Anna Kosterna-Kaczmarek, która dzieli się swoimi pomysłami na blogu „Czosnek w pomidorach”. W ramach podjętych działań blogerki dostarczają inspiracji w postaci przepisów na proste i smaczne dania dla dzieci oraz kobiet w ciąży.

Zdrowo i kolorowo

Kasza jęczmienna wpływa m.in. na zwiększenie odporności, dzięki dużej ilości cynku i β-glukanów, które wraz z arabinoksylanami, również obecnymi w kaszy jęczmiennej, korzystnie działają na metabolizm glukozy, zabezpieczając przed drastycznym wzrostem stężenia cukru we krwi.

– Nie wiecie jak zachęcić dzieci do jedzenia kaszy? Gotujcie z nimi, „kolorujcie” potrawy i od najmłodszych lat umożliwiajcie pociechom próbowanie wszystkiego, co przygotujecie. Na początek zachęcam Was do wypróbowania mojego przepisu na pysznie różową zupę rzodkiewkową ozdobioną zielonym pesto z liści rzodkiewek z solidną porcją kaszy jęczmiennej. Takie połączenie przypadnie do gustu zarówno najmłodszym, jak i tym trochę starszym – mówi Anna Kosterna-Kaczmarek, blog „Czosnek w pomidorach, ambasadorka kampanii „Lubię kaszę’.

Kasza w wersji wytrawnej

Owsiana to drobna kasza, która stanowi źródło białka, a także błonnika pokarmowego. Zawiera witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E), a także cynk, miedź i selen. Z kolei pęczak (odmiana kaszy jęczmiennej) zawiera węglowodany złożone, które wolno, lecz systematycznie uwalniane są do krwioobiegu, zapewniając tym samym odpowiednią dawkę energii na cały dzień.

– Placuszki owsiane z wędzonym pstrągiem i gęstym jogurtem to idealny pomysł na drugie śniadanie dla naszych maluchów. Są one nie tylko idealnym źródłem energii, ale również dostarczą im niezbędnych kwasów tłuszczowych, jodu i selenu, które wspierają układ nerwowy wspomagając procesy myślowe – zachęca Anna Kowalczyk, blog „Nasza Kasza”, ambasadorka kampanii „Lubię kaszę”.

– Moje kulinarne inspiracje to prawdziwe ukoronowanie sezonowości! Pęczak ze szparagami i botwinką jest doskonałym źródłem witamin, głównie z grupy B, a także żelaza, cynku i potasu. To danie obiadowe szczególnie polecam kobietom w ciąży, a także w okresie laktacji, gdyż jest łatwostrawne, pełnowartościowe i niesamowicie pyszne – przekonuje.

Na deser – jaglana!

Kasza jaglana bogata jest w białko, a także minerały (żelazo, cynk, czy kwas foliowy), dzięki czemu będzie zapobiegać występowaniu anemii u naszych pociech. Jaglana to doskonałe źródło krzemu, który odpowiedzialny jest za prawidłowy wzrost młodych kości.

– Babeczki jaglane mojego autorstwa, w towarzystwie dojrzewających w słońcu polskich truskawek, posypane płatkami migdałowymi są łatwe do przygotowania, zdrowe, miękkie i wilgotne. Idealnie sprawdzą się jako deser, dodatek do popołudniowej herbaty albo w ramach drugiego śniadania – w pracy lub w szkole – mówi Justyna Ratajczak, blog „Tysia gotuje”, ambasadorka kampanii „Lubię kaszę”.

Organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień” jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Działania sfinansowane są ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Źródło: FBZPR