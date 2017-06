Kupił insektycyd i wygrał motocykl

Konkurs promujący insektycyd Inazuma 130 WG rozstrzygnięty! Firma Sumi Agro Poland nagrodziła 10 kreatywnych rolników cennymi nagrodami. Nagrodą główną w konkursie był szybki jak błyskawica motocykl Honda CB500F. Pozostałych 9 laureatów nagrodzonych zostało zestawami produktów Sumi Agro Poland do ochrony rzepaku.

Zasady konkursu były bardzo proste. Żeby wziąć udział w konkursie „Inazuma – podwójny cios w szkodniki rzepaku” wystarczyło kupić przynajmniej 1kg insektycydu Inazuma i do 30 kwietnia przesłać za pośrednictwem strony internetowej propozycję hasła wraz z dowodem zakupu. Uczestnicy konkursu mieli również za zadanie odpowiedzieć na pytanie „dlaczego warto stosować produkt Inazuma 130 WG do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym?”. Wszystkie hasła konkursowe oceniało następnie jury powołane przez organizatora konkursu – firmę Sumi Agro Poland. Hasła poddawano ocenie pod kątem oryginalności i pomysłowości.

– Kreatywność uczestników była ogromna, otrzymaliśmy bardzo różnorodne propozycje. Wybranie najlepszej było więc trudnym zadaniem. Spośród wszystkich przesłanych haseł, najwięcej punktów w głosowaniu uzyskało to przesłane przez Tomasza Zająca z Sitna w województwie zachodniopomorskim.Miło mi więc poinformować, że Tomasz jest zwycięzcą konkursu „Inazuma – podwójny cios w szkodniki rzepaku!” – mówi Urszula Filipecka, dyrektor Działu Marketingu Sumi Agro Poland.

Tomasz Zając na co dzień gospodaruje na powierzchni 350 ha, uprawia przede wszystkim rzepak ozimy, pszenicę ozimą, jęczmień browarny i jary. W tym roku rzepak wysiany został na powierzchni 145 ha.

– Rzepak przezimował dobrze. Wiosną pogoda była niestabilna, a presja szkodników wysoka. Postanowiłem, że wypróbuję nowy insektycyd od Sumi Agro – Inazuma 130 WG. Przekonała mnie zawartość dwóch substancji czynnych, przeanalizowałem sprawę i uznałem, że środek będzie działał szybko i długo. Inazumę zastosowałem na całej powierzchni uprawy rzepaku i nie zawiodłem się .Muszę powiedzieć, że nie był to mój pierwszy kontakt z firmą Sumi Agro, współpracujemy już od 5 lat. Do tej pory z powodzeniem stosowałem m.in. produkt Mospilan, głównie w fazie kwitnienia rzepaku i na łuszczyny. W tym roku również zastosowałem ten środek, ale już w dwuzabiegowym programie ochrony rzepaku od Sumi Agro, a więc do kwitnienia Inazuma 130 WG, a później standardowo w moim przypadku – Mospilan 20 SP. Nie miałem większych problemów ze szkodnikami – mówi Tomasz Zając

Źródło: Sumi Agro Poland