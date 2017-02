KRIR interweniuje

W związku z licznymi sygnałami od rolników dotyczącymi rozwieszania na przejazdach kolejowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacji w sprawie likwidacji przejazdów i przejść kolejowo-drogowych zlokalizowanych na drogach wewnętrznych gmin Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie działań zmierzających do zachowania dotychczasowych kategorii przejazdów, umożliwiających korzystanie z nich, bez konieczności przekształcania statusu dróg, na których się znajdują.



Według przekazanych informacji, jednym z warunków utrzymania przejazdu jest przekształcenie przez gminę drogi wewnętrznej w drogę publiczną, co wymaga czasu, jest kosztowne i niedostatecznie uzasadnione z punktu widzenia gminy jako wydatku publicznego, ale wręcz niezbędne z pozycji właściciela nieruchomości, która mieści się po drugiej stronie przejazdu kolejowego. W wielu przypadkach dotychczasowy przejazd jest jedynym (i jedynie możliwym) dojazdem do pola. Rozwiązaniem proponowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest podpisanie przez potencjalnego użytkownika (osobę, firmę) z PKP skomplikowanej umowy na utrzymanie przejazdu, co jest, zdaniem samorządu rolniczego, nie do zaakceptowania, z uwagi na brak możliwości zapewnienia przez użytkownika obowiązujących zasad utrzymania przejazdu czy bezpieczeństwa innych osób z niego korzystających i wzięcia całej odpowiedzialności za utrzymanie i ewentualne zdarzenia, które mogą mieć miejsce.

W wystąpieniu podkreślono, że likwidacja przejazdów uderzy w szczególności w interesy rolników, którzy wielokrotnie w ciągu roku korzystają z dotychczasowych przejazdów w celu dojazdu do pola. Zwiększy to nie tylko koszty prowadzonej przez nich działalności rolniczej, ale spowoduje również utrudnienia dla innych użytkowników dróg, ponieważ rolnicy zmuszeni będą do korzystania z alternatywnych dróg dojazdu, co w efekcie znacznie utrudni ruch innych pojazdów.

Właściciele gruntów, których osobiście dotyka problem zwrócili się o pomoc bezpośrednio do lokalnych władz, jednak rezultaty pomocy nie były satysfakcjonujące, ponieważ gminy nie posiadają środków na przekształcenie statusu drogi na publiczną, co proponowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

