KOWR – bez senackich poprawek

W trakcie trzeciego dnia 35 posiedzenia Senatu RP (24 lutego) przyjęto bez poprawek ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, których projekty przygotował rząd.

Ustawa powołuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenia części Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Jej celem jest stworzenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią.

Połączenie zadań dwóch agencji ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów i zmniejszyć obciążenia administracyjne. Ośrodek przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarowania państwową ziemią, a także kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Będzie też wykonywać zadania Agencji Rynku Rolnego, takie jak wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.

Docelowo KOWR zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów. Jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa stanowią, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Źródło: Senat RP