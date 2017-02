Kot Mleczysław zaprasza

Z początkiem roku 2017 ruszyła kontynuacja darmowej kampanii skierowanej do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Strategicznym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych u dzieci oraz przekonanie najmłodszych i ich opiekunów do tego, że mleka i produktów mlecznych powinno być więcej w ich codziennej diecie. W propagowaniu zdrowego odżywiania mają pomóc działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W programie chodzi m.in. o to, by w jak najbardziej atrakcyjny sposób przekazać dzieciom wiedzę na temat dobroczynnych właściwości odżywczych i zdrowotnych mleka oraz przetworów mleczarskich.

W ramach kampanii szkoły otrzymają materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć oraz gadżety. Przewidziane są też konkursy, spotkania z mlecznym bohaterem – Kotem Mleczysławem oraz wiele innych atrakcji. Placówki, które dołączą do projektu będą mogły wziąć udział w zajęciach gwarantowanych przez program. Po zakończeniu akcji dostaną również certyfikat uczestnictwa w projekcie. Udział w programie jest bezpłatny, a liczba materiałów ograniczona.

Rekrutacja do programu jest bardzo prosta. Szkoły zainteresowane przystąpieniem do akcji proszone są o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie kampanii: http://www.kochammleko.pl/ w zakładce Dołącz do nas, i przesłanie jej na adres:

Polska Izba Mleka

ul. Mickiewicza 7 lok. 23

15-213 Białystok

bądź skanem na adres promocja@izbamleka.pl

Kampania „Mamy kota na punkcie mleka” jest realizowana dzięki Polskiej Izbie Mleka oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: PIM