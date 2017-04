Kosiarka służy nie tylko do pielęgnacji trawnika

Coraz wyższe temperatury za oknem oznaczają, że kosiarki już za chwilę opuszczą garaże i z naszą pomocą rozpoczną pielęgnację przydomowych ogrodów. W jaki sposób jednak sprawić, aby kosiarka nie służyła tylko do pielęgnacji trawnika, a była przydatna również przy innych pracach w ogrodzie? Podpowiadają eksperci John Deere.

Zakup kosiarki samojezdnej to inwestycja na wiele lat, dlatego warto taką maszynę wykorzystać do różnych prac. Uniwersalność – to w dzisiejszych czasach słowo klucz, które gwarantuje możliwość spojrzenia na produkt z wielu stron. Nie inaczej jest w przypadku samojezdnej kosiarki. Wystarczy do tego dobór odpowiedniego doposażenia.

– Decydując się na zakup samojezdnej kosiarki trawnikowej, które są najpopularniejsze na rynku, zyskujemy szereg nowych możliwości, związanych z szeroką gamą dodatkowych zestawów oraz akcesoriów, które mogą okazać się pomocne przy dodatkowych pracach ogrodowych – mówi Robert Łoza z John Deere Polska.

Czy maszyna jest gotowa na doposażenie?

Aby maszyna mogła zostać dodatkowo doposażona, musi zostać przygotowana do większego obciążenia pracą oraz większym ciężarem. Na sam początek, powinniśmy zwrócić uwagę na solidny i żeliwny przedni most, który umożliwia zawieszenie na nim cięższego wyposażenia. Dzięki temu możemy do naszej kosiarki zamontować szeroki pług, który doskonale sprawdzi się zimą lub szczotki, pomocnej podczas wiosennego zamiatania przydomowego podjazdu.

Kolejnym istotnym aspektem jest rama kosiarki samojezdnej, która zapewnia sztywność i zawieszenie cięższego wyposażenia oraz solidna przekładnia hydrostatyczna, dostosowana do przekazania napędu podczas pracy pod większym obciążeniem. Taka przekładnia umożliwia łatwe manewrowanie kosiarką z narzędziami np. przyczepką podczas zawracania(przód-tył), poprzez naciskanie stopą odpowiedniej dźwigni na kosiarce samojezdnej.

Inne ważne elementy kosiarki to solidne łożyska kół jezdnych, szerokie koła jezdne gwarantujące stabilność, a jednocześnie siłę uciągu podczas pracy z narzędziami zaczepianymi. Gdy dodamy do tego trwały układ kierowniczy, który może pracować w ciężkich warunkach pracy przy większym ciężarze maszyny, solidny silnik o zapasie mocy oraz odpowiednie światła umożliwiające pracę podczas odśnieżania wieczorem lub wczesnym rankiem, zyskujemy uniwersalność, która da nam zupełnie nowe możliwości korzystania z maszyny przez cały rok.

Pług lub zamiatarka

Możliwość dodatkowego doposażenia kosiarki, może uczynić z naszej kosiarki, wszechstronną maszynę do odśnieżania lub zamiatarkę.

– Dzięki możliwości szybkiego montażu na przód za pomocą zestawu montażowego, który może być osadzony na stałe w kosiarce, istnieje możliwość bardzo łatwego i szybkiego założenia np. szczotki do zamiatania alejek po koszeniu, gdy resztki trawy pozostają na bruku. Taki montaż dodatkowego elementu zajmuje raptem kilkanaście sekund, bez użycia dodatkowych narzędzi – podkreśla Robert Łoza z John Deere Polska.

Mulczowanie

Podczas ciepłych letnich wieczorów, które sprzyjają wzrostowi trawy, warto zastosować mulczowanie trawnika. Jest to zabieg polegający na rozdrobnieniu pokosu przez kosiarkę i pokrycie jego cienką warstwą powierzchni trawnika. Pozostawiony w ten sposób mulcz staje się naturalnym nawozem ulegając rozkładowi.

– W kosiarce samojezdnej istnieje możliwość szybkiej zmiany między koszeniem, a mulczowaniem. Wystarczy obrócić dźwignię, aby w mgnieniu oka przejść z wyrzutu skoszonej trawy na mulczowanie i odwrotnie. W przypadku koszenia wysokiej trawy zamiast zestawu do mulczowania stosujemy deflektor, za pomocą którego wyrzucamy trawę bezpiecznie do tyłu nie zbierając jej do kosza – informuje Robert Łoza.

Przyczepka

Zarówno w trakcie sezonu jak i po nim, podczas takich czynności jak: prace porządkowe, dosadzanie roślin, transport nawozu, kostki brukowej itp. możemy wykorzystać kosiarkę jako ciągnik, który idealnie nada się do ciągnięcia przyczepki, w której przewieziemy potrzebne produkty lub rośliny. Tego typu przyczepy transportowe posiadają łatwy mechanizm rozładowywania oraz stromy kąt wychylenia skrzyni ładunkowej umożliwiający całkowite opróżnienie.

Rozsiewacz

Jeżeli będziemy chcieli przeprowadzić siew nowej trawy lub nawożenie, przydatnym okaże się zastosowanie specjalnego rozsiewacza. Szczególnie dotyczy to większych powierzchni, gdzie zastosowanie małego rozsiewacza może okazać się bardzo pracochłonne.

– O wiele łatwiej w tym przypadku skorzystać z pojemnego rozsiewacza nawozów zaczepionego do samojezdnej kosiarki dozującego nawóz równo na całej powierzchni. Zwróćmy uwagę, aby taki rozsiewacz posiadał system rozrzutu, który gwarantuje wysiew materiału i zatrzymanie go w momencie postoju kosiarki. Usprawni to w znacznym stopniu pracę. – dodaje. Taki rozsiewacz możemy wykorzystywać przez cały rok do siewu, nawożenia lub wapnowania oraz posypywania piaskiem.

Decydując się na kupno kosiarki należy pamiętać o warunkach gwarancji, które są bardzo istotnym elementem i mają wpływ na cenę produktu. Niektórzy producenci na swój sprzęt udzielają kilkuletnich gwarancji.

– W naszym przypadku czteroletnią gwarancją objęliśmy miedzy innymi model X350R. Tak długi okres gwarancji potwierdza, że maszyna jest sprawdzona i ogranicza koszty posiadania do minimum – tłumaczy ekspert John Deere Polska.

Źródło: John Deere Polska