Konsolidacja inspekcji jest konieczna

W piątek 14 lipca w trzecim dniu obrad 45 posiedzenia Sejmu RP zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie w Polsce nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji przez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym oraz powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wprowadzenie takiego systemu zwiększy efektywność działań realizowanych obecnie, obejmując w jednej jednostce organizacyjnej całokształt zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń i analiz, takie rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalne w polskich realiach jako jedyne, które pozwoli zarówno na poprawę obecnie funkcjonującego w Polsce modelu nadzoru nad uczestnikami łańcucha żywnościowego celem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, jak również zmniejszenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorców, przy znacznie wydajniejszym wykorzystaniu środków budżetowych przeznaczonych na pracę działających obecnie inspekcji.

Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności będzie oznaczać konsolidację inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, oraz przeniesienie do skonsolidowanej inspekcji (PIBŻ) części zadań z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także części zadań Inspekcji Handlowej.

– Należy podkreślić, że propozycja połączenia organów urzędowej kontroli żywności podyktowana jest wyłącznie stworzeniem możliwości dalszego usprawniania działania tych organów. Biorąc pod uwagę fakt, że polski rynek żywności należy do największych w Unii Europejskiej, świadomość konsumentów i ich wymagania stale rosną. Dotyczy to zarówno oczekiwań podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, dobrostanu zwierząt, z których i od których pozyskuje się żywność, a także bezpieczeństwa ekonomicznego związanego z zagrożeniem fałszowania żywności. Istnieje zatem konieczność skonsolidowanego podejścia do nadzoru procesu produkcji żywności również w celu podnoszenia jej wartości i jakości. Istotnym celem konsolidacji jest nie tylko ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego i zdrowotnego konsumentów przez skuteczniejsze i efektywniejsze wykrywanie i zwalczanie zagrożeń dla życia i zdrowia oraz nieuczciwych praktyk w handlu żywnością. Celem nowego systemu urzędowej kontroli żywności jest także zapewnienie konsumentom żywności o jak najwyższej jakości, a nie tylko żywności spełniającej jedynie minimalne wymogi określone w przepisach – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Źródło: Sejm RP